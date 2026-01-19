В него одевалась Жаклин Кеннеди: умер основатель модного дома Valentino, модельер Валентино Гаравани

Итальянский дизайнер одежды, основатель бренда Valentino и одноименной компании Валентино Гаравани умер в возрасте 93 лет. Его сердце остановилось в понедельник, 19 января, в Риме.

Об этом сообщило издание La Repubblica Daily. Гаравани похоронят на кладбище Фламинио в пятницу, 23 января.

Валентино был одним из важнейших дизайнеров в мире высокой моды. Элегантные силуэты, изысканная вышивка, жемчуг и кружево – это элементы, по которым узнается одежда Valentino. Модельер стал особенно известным благодаря своему фирменному цвету Rosso Valentino.

В течение десятилетий его одежду носили голливудские звезды, такие как Элизабет Тейлор, Одри Хепберн и Джулия Робертс, а также леди Диана и Жаклин Кеннеди. Последняя императрица Ирана, Фарах Диба, бежала из страны после Исламской революции, надев пальто от Valentino.

Одежду от Валентино Гаравани любили принцессы и королевы. Многие представительницы монарших семей выбирали романтичные и изысканные платья авторства умершего дизайнера: от Софии Испанской, его самой большой поклонницы, до Меган Маркл.

"Чего желают женщины? Быть красивыми", – так он подытоживал свое видение, которое с 1959 года, когда он основал свой дом моды в Риме, и до 2007 года, когда решил уйти на пенсию, определяло его шаги.

Еще до Valentino, показов и красных дорожек Валентино стремился делать женщин красивыми. Они всегда это понимали, и поэтому с самого начала подняли его на Олимп творцов.

Как пишут медиа, дизайнер заранее подготовил место своего захоронения, которое состоится после похоронной церемонии, запланированной на пятницу, 23 января, в 11:00 в Риме, в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-е-деи-Мартири. Более года назад на кладбище Фламинио была построена простая гробница, форму и структуру которой, вероятно, определил сам дизайнер.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 апреля 2024 года умер итальянский модельер Роберто Кавалли, основатель одноименного бренда одежды, любимец модников всего мира. Ему было 83 года.

