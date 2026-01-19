'Государство должно быть благодарным': Зеленский инициировал дополнительные ежемесячные выплаты энергетикам в условиях чрезвычайной ситуации

Кабинет министров на этой неделе должен принять решение о введении дополнительных ежемесячных доплат энергетикам, которые работают в ремонтно-восстановительных бригадах и выезжают на места прилетов, восстанавливая поставки тепла, света, воды и газа под обстрелами, несмотря на сильные морозы, днем и ночью. Доплаты будут предоставляться за каждый месяц работы в условиях чрезвычайной ситуации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения в понедельник, 19 января. Он отметил, что провел энергетический селектор по восстановлению в регионах после российских ударов.

"Чрезвычайно сложно во всех приграничных и прифронтовых областях. Прежде всего Харьков и область, Запорожье, Днепровщина, Чернигов, Сумщина. Продолжается работа в Одессе – есть задачи. Отдельное внимание Киеву и области – наиболее сложно сейчас, и в частности для Киева привлечены дополнительные бригады ремонтные, в том числе Укрзализныци, других государственных компаний", – подчеркнул Зеленский.

Доплаты энергетикам

Правительство должно принять на этой неделе решение о дополнительных ежемесячных выплатах энергетикам. Об этом глава государства договорился с премьер-министром Юлией Свириденко.

"Должны быть дополнительные ежемесячные выплаты в условиях этой чрезвычайной ситуации – за каждый месяц – для тех наших людей, которые работают непосредственно на местах после ударов, на местах аварий – в ремонтных бригадах. Государство должно быть благодарно каждому и каждой, кто гарантирует, что Украина восстанавливает то, что россияне разрушают", – подчеркнул Зеленский.

О чем еще сказал глава государства в своем обращении:

Президент анонсировал новую тактику ПВО

Владимир Зеленский заявил, что подход к применению противовоздушной обороны Воздушными силами ВСУ трансформируют для большей эффективности.

"Будет новый подход к применению ПВО Воздушными силами – то, что касается мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков, других средств "малой" противовоздушной обороны. Эта система будет трансформирована", – сказал лидер страны.

Зеленский добавил, что согласовал назначение нового заместителя командующего Воздушных сил – Павла Елизарова.

"В армии его знают – Лазарь, спецподразделение, которое работает, работает эффективно. Вместе с министром обороны Украины и военным командованием должна быть разработана – и будет разработана – новая организация для всего компонента именно такой защиты неба", – подчеркнул президент.

Президент предупредил о массированном ударе РФ

Владимир Зеленский предупредил, что РФ готова к новому массированному удару по Украине. Поэтому в эти дни надо быть и в дальнейшем очень внимательными.

"Россия подготовилась к удару, удару массированного, и ожидает момент, чтобы нанести этот удар. Пожалуйста, обращайте внимание на все воздушные тревоги, и в каждой области должна быть готовность максимально оперативно отреагировать и поддержать людей", – подчеркнул он.

Президент согласовал новые боевые операции СБУ

Президент Украины заслушал доклады представителей Службы безопасности и согласовал новые боевые операции.

Так, Зеленский заслушал доклад временно исполняющего обязанности председателя СБУ Евгения Хмары.

"Служба безопасности Украины, как и всегда, активна в защите нашего государства и людей. Согласовал новые боевые операции. Продолжается и внутренняя трансформация Службы – именно так, чтобы усилить наше государство", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент заслушал доклад первого заместителя председателя СБУ Александра Поклада по противодействию российским диверсиям.

"Россияне постоянно пытаются влиять на Украину изнутри, и в частности через нападения на известных украинцев. Мы защищаем Украину", – подчеркнул глава государства.

Также Зеленский рассказал, что в плен взяли россиянина, который убил пленных украинцев на Курщине в октябре прошлого года. Тогда погибли девять воинов. Президент добавил, что поручил Александру Покладу дать обществу все необходимые детали.

Глава государства также заслушал доклад бывшего главы спецслужбы Василия Малюка.

"Активные асимметричные операции против России будут, ресурсы для этого есть", – сказал президент.

