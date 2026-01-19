'Будет новый подход к применению ПВО': Зеленский назвал фамилию нового заместителя командующего Воздушных сил

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение нового заместителя командующего Воздушных сил ВСУ. Им стал Павел Елизаров с позывным Лазарь. Новоназначенный заместитель будет отвечать за развитие так называемой малой противовоздушной обороны. Речь идет о мобильных огневых группах, дронах-перехватчиках и других средствах защиты неба, которые планируют объединить в обновленную систему.

Видео дня

О решении глава государства заявил 19 января во время вечернего обращения. Президент подробно остановился на изменении подходов к ПВО. Он заявил:"Будет новый подход к применению ПВО Воздушными силами – то, что касается мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков, других средств малой противовоздушной обороны. Эта система будет трансформирована".

Президент также отметил, что Павел Елизаров хорошо известен в армии."В армии его знают – Лазарь, спецподразделение, которое работает, работает эффективно", – сказал Зеленский, добавив, что вместе с министром обороны и военным командованием должна быть разработана новая организация защиты неба.

Фокус на небо

Министр обороны Украины Михаил Федоров в тот же день подтвердил кадровое решение. Он сообщил, что подписал приказ о назначении Лазаря заместителем командующего Воздушных сил ВСУ.

"Усиливаем защиту украинского неба – подписал приказ о назначении одного из самых эффективных командиров Лазаря заместителем командующего Воздушных сил ВСУ, который будет отвечать за развитие малой ПВО", – отметил Федоров. По его словам, задачей нового заместителя станет развитие системы перехвата дронов и масштабирование уже наработанных решений.

В Украине отмечают, что страна получила уникальный опыт противодействия воздушным атакам. Ежедневно и каждую ночь фиксируют сотни запусков вражеских беспилотников различных типов.

По имеющимся данным, только в 2025 году Россия запустила по Украине до 100 тысяч шахедов и других БПЛА. В результате атак были повреждены десятки объектов критической инфраструктуры, зафиксированы сотни попаданий в жилые дома, есть погибшие и раненые. Количество атак, как признают в военно-политическом руководстве, продолжает расти.

Опыт Лазаря

Павел Елизаров будет отвечать за развитие малой ПВО и направление перехвата дронов. Под его руководством подразделение Lasar's group стало одним из самых результативных в Силах обороны.

По официальным оценкам, это подразделение уничтожило техники врага на сумму более 13 млрд долларов. Каждый пятый уничтоженный российский танк связывают именно с его работой. В рейтинге "Армии дронов.Бонус" подразделение стабильно входит в число лидеров, а только в декабре уничтожило 364 пушки и 12 РСЗО.

В Минобороны отмечают, что теперь ключевая задача – масштабировать этот опыт и построить систему защиты неба на уровне всей страны. Власти признают, что трансформация не произойдет быстро, но работу над ней решили начать уже сейчас.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны Украины полностью автоматизировали процесс распределения дронов между воинскими частями украинских защитников. Благодаря этому весь путь дрона от поступления на склад до получения подразделением сократился в 2-3 раза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!