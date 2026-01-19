Украинцам могут повысить тарифы на газ и электроэнергию: "слуга народа" рассказал, когда ожидать

В Украине могут вырасти тарифы на коммунальные услуги. В частности, речь идет об электроэнергии, газе, теплоснабжении. Среди причин – несоответствие текущих тарифов рыночным. Впрочем, до окончания активной фазы войны реальные изменения в этом направлении невозможны.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин ("Слуга народа"). Он отметил: еще одной причиной являются требования международных партнеров, от которых зависит дальнейшая финансовая поддержка страны.

"Такое ощущение, что нас дожмут. Это нужно всем понимать. То есть мы откажемся от специальных цен на тепло, на газ, на тепло для населения", – констатировал он.

Впрочем, признал нардеп, до окончания боевых действий перевода коммунальных тарифов на рыночные цены ожидать не стоит. То есть пока о немедленном повышении речь не идет.

Кроме того, говорится в публикации OBOZ.UA, несмотря на то, что Министерство экономики в своих прогнозах ожидает роста стоимости тока уже в этом году, это только прогнозы. И какой цена будет на самом деле, пока не известно. Более того, прогнозы, которые разрабатывают в правительстве, часто не реализовываются.

Также стоит помнить, что Кабмин официально принимает решение исключительно по тарифу на электроэнергию. А чтобы поднять тариф на газ, горячую воду и отопление, необходимо снять мораторий.

Для осуществления же последнего нужно решение Верховной Рады. А с этим, по мнению экспертного сообщества, могут возникнуть проблемы – ведь "насобирать голоса на такое решение будет крайне сложно".

