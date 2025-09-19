Российские истребители МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии – СМИ

Три истребителя России МиГ-31 утром в пятницу, 19 сентября, нарушили воздушное пространство Эстонии и приблизились к столице Таллинна. На перехват был поднят F-35 Италии.

Видео дня

В МИД Эстонии заявили, что вызвали временного поверенного в делах России. Об инциденте сообщили POLITICO и Reuters со ссылкой на источники в ЕС и НАТО.

"Серьезная эскалация конфликта"

Как отмечается, российские МиГ-31 влетели в воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллинну, прежде чем их оттеснили самолеты НАТО.

"Три российских истребителя вторглись в воздушное пространство Эстонии в пятницу, что привело к серьезной эскалации конфликта на восточной границе НАТО", – пишет POLITICO со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников американского издания, МиГ-31 пролетели около пяти морских миль по территории Эстонии и направились к столице Таллинна.

Самолеты кружили около 12 минут в районе острова Вайндло в Финском заливе, передает ERR.

Затем НАТО подняло в воздух F-35 Италии, чтобы оттеснить их.

У истребителей не было плана полета, а транспондеры (бортовые радиолокационные устройства, передающие данные о полете в ответ на запросы наземных радаров) были отключены.

У них также не было и двусторонней связи с эстонскими авиадиспетчерами.

Самолет МиГ-31 – тяжелый перехватчик, способный нести российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал".

Эстония вызвала поверенного в делах России

В министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что вызвали временного поверенного в делах России в Таллинне.

"Россия уже четыре раза нарушила воздушное пространство Эстонии в этом году, что само по себе неприемлемо, но сегодняшнее нарушение, во время которого три истребителя вошли в наше воздушное пространство, является беспрецедентно жестоким", – заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Он добавил, что на постоянно растущие "испытания границ и агрессию России необходимо реагировать быстрым усилением политического и экономического давления".

Нетипичный инцидент

Хотя вторжения российских самолетов в воздушное пространство Эстонии являются довольно распространенным явлением, они обычно не длятся так долго, как нынешний инцидент, пишет Reuters.

"Это может быть проверкой со стороны России, чтобы увидеть, как НАТО отреагирует на этот тип вызова, но это также может быть чистым стечением обстоятельств", – сказал журналистам Якуб Годзимирский, профессор-исследователь российской политики безопасности в Норвежском институте международных отношений.

Тем не менее, добавил он, вторжение в Эстонию 19 сентября "происходит в определенном контексте, учитывая то, что произошло с вторжением дронов в Польшу несколько дней назад".

Дополняется...