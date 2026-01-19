С 20 по 22 января 2026 года NAUDI будет представлять Украину на UMEX 2026 — крупнейшей международной выставке беспилотных и автономных технологий, которая будет проходить в рамках Недели авиации и космоса в Абу-Даби.

UMEX 2026 — це не просто виставка, а глобальний майданчик, де формуються ключові тренди у сфері безпілотних систем, автономних рішень та штучного інтелекту. Саме тут зустрічаються лідери галузі, інноватори та ті, хто визначає майбутнє оборони, безпеки й високотехнологічних індустрій.

Протягом трьох днів Абу-Дабі стане центром демонстрації новітніх розробок у галузях автономних систем, робототехніки, ШІ та тренувальних симуляторів, а також простором стратегічного діалогу між урядами, галузевими експертами та технологічними лідерами. Саме тут обговорюється майбутнє безпілотних рішень у повітрі, на землі, на морі та в космосі.

На UMEX 2026 NAUDI представить найбільший об’єднаний стенд України на найбільшій у світі виставці безпілотних технологій. Українські компанії продемонструють рішення, перевірені реальними бойовими умовами та сучасними викликами війни.

На стенді NAUDI будуть представлені, зокрема:

• Безпілотний наземний роботизований комплекс (НРК) PROTECTOR від найбільшого українського виробника бронетехніки;

• Автоматизована система управління та контролю протиповітряної оборони Krechet

• Безпілотники SHARK-M, PD-2, Shmavic, KAZHAN E620 та БпЛА Jupiter, добре відомі завдяки ефективному застосуванню на фронті;

• Затребувані на передовій FPV дрони-камікадзе та новий дрон-перехоплювач GENERAL CHERRY "BULLET";

Участь NAUDI в UMEX 2026 — це стратегічний крок до посилення міжнародної присутності українських виробників, розвитку експортного потенціалу та розширення партнерств у сфері автономних і безпілотних технологій.

Запрошуємо відвідати стенд NAUDI: № 03-112, Хол 3.