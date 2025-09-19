Эстония инициирует консультации с НАТО по статье 4 после вторжения российских истребителей в свое воздушное пространство: что происходит

Правительство Эстонии инициировало консультации согласно 4-й статье НАТО после того, как три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны над Финским заливом. Эта статья предусматривает возможность любого государства-члена блока инициировать обсуждение ситуации внутри Альянса, однако не означает автоматического военного ответа.

Об этом сообщил премьер-министр Кристен Михал в соцсети Х. Он назвал нарушение воздушного пространства "абсолютно неприемлемым".

"Этим утром 3 российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Истребители НАТО отреагировали, и российские самолеты были вынуждены убежать.

Такое нарушение является абсолютно неприемлемым. Правительство Эстонии решило запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4", — написал Михал.

Ранее в МИД Эстонии сообщили, что вызвали временного поверенного РФ в стране, чтобы выразить ноту протеста из-за нарушения эстонского воздушного пространства.

Нарушение воздушного пространства Эстонии

Утром в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и приблизились к столице Таллинна. На перехват был поднят F-35 Италии.

"Миги" пролетели около пяти морских миль по территории Эстонии и направились в Таллинн. Перед этим они кружили около 12 минут в районе острова Вайндло в Финском заливе.

У российских истребителей не было плана полета, а транспондеры (бортовые радиолокационные устройства, передающие данные о полете в ответ на запросы наземных радаров) были отключены. У них также не было и двусторонней связи с эстонскими авиадиспетчерами.

НАТО подняло в воздух F-35 Италии, чтобы оттеснить их.

Что предшествовало

В ночь на 10 сентября польские военные сбили российские дроны, которые вторглись в воздушное пространство Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск сообщил, что военные сбили 4 беспилотника. Всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть из них зашла со стороны Беларуси.

Для противодействия угрозе в небо подняли польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты ДРЛВ и самолеты-топливозаправщики НАТО.

Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан. Варшава обратилась с просьбой применить статью 4 НАТО.

А уже через 2 дня, 13 сентября, российский беспилотник углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и находился в ее воздушном пространстве около 50 минут. Этот инцидент стал вторым вторжением российского БПЛА в воздушное пространство НАТО за четыре дня.

Кроме того, 13 сентября из-за нарушения правил полета самолетов РФ Литва дважды поднимала истребители НАТО. Российские борта летели с выключенными радиолокационными автоответчиками и без планов полета.

В тот же день самолеты Польши и союзников поднимали из-за новой угрозы атак дронов на западе Украины. Тревогу объявляли и в приграничных регионах Румынии.

А 18 сентября обломок дрона "Гербера" нашли на побережье в Латвии. Его хвостовую часть море вынесло на пляж в Варвской волости. Военные не обнаружили взрывчатки во фрагменте дрона.

Как сообщал OBOZ.UA, с 12 по 16 сентября в РФ и Беларуси проходили совместные военные учения "Запад 2025". На одном из задействованных полигоне появился Владимир Путин в военной форме, которую надел второй раз за время полномасштабной войны против Украины. По оценке ISW, таким образом глава РФ хотел передать "сигнал" НАТО.

