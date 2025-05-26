Немецкое правительство изучает способы поддержки производства дальнобойного оружия Украиной – Spiegel

Германия рассматривает предоставление военной помощи Украине, но больше не разглашает детали относительно конкретных пакетов вооружений, как это было раньше. Однако за кулисами в новом федеральном правительстве активно прорабатываются варианты поддержки украинской оборонной промышленности, в частности в сфере производства дальнобойного оружия.

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Об этом говорится в статье немецкого издания Spiegel. Журналисты также сообщили, что в среду, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский планирует прибыть в Берлин. Это более спонтанный визит, но имеет важное политическое значение.

Ожидается, что Зеленский встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Во время личных переговоров стороны должны обсудить возможные дальнейшие технические переговоры между Украиной и Россией. Также речь пойдет о новом пакете санкций Европейского Союза против России, который должен усилить давление на Кремль и способствовать началу серьезных мирных переговоров.

Кроме того, будет рассмотрена вероятность дальнейшей военной помощи Украине. Издание отметило, что новое федеральное правительство больше не хочет публично говорить о пакетах вооружений так конкретно, как раньше. Однако за кулисами планировщики готовятся, например, как Германия может поддержать украинскую оружейную промышленность в производстве дальнобойного оружия.

Во время визита в Германию Зеленский также проведет встречу с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Канцлер Мерц, со своей стороны, стремится сохранить политический импульс в рамках европейских усилий, направленных на начало реальных переговоров о прекращении войны.

Известно, что после своей инаугурации Мерц вместе с лидерами Франции, Великобритании и Польши уже посещал Киев. С тех пор канцлер координирует совместные европейские действия, пытаясь добиться от России согласия сначала на временное прекращение огня, а затем – на мирные переговоры.

В рамках дипломатических усилий европейские лидеры также стремятся удержать поддержку со стороны США, в частности со стороны президента Дональда Трампа. Во время визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон связывался по телефону с Трампом. Тогда президент США пригрозил России новыми санкциями и выступил за скорейшее начало переговоров. Однако после его разговора с российским диктатором Владимиром Путиным обсуждение санкций со стороны США внезапно прекратилось.

Во время другого телефонного разговора с европейскими союзниками Трамп согласился на технические переговоры, которые должны были состояться в Ватикане. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила о готовности Ватикана принять это мероприятие. Трамп объявил, что отправит своего специального посланника в Украину Кита Келлога. Также готовность к участию подтвердил государственный секретарь США Марко Рубио, который является советником по нацбезопасности.

Возможная встреча запланирована на июнь, но, как сообщается, пока нет конкретных договоренностей относительно участников или тем. Однако Россия отметила, что Кремль не рассматривает Ватикан как посредника. Святой Престол является центром католицизма, сообщает агентство Reuters со ссылкой на российские источники, а в РФ доминирует Русская православная церковь, которая тесно связана с Кремлем. Кроме того, Ватикан расположен на территории Италии – члена ЕС и НАТО, что вызывает дополнительное недоверие у России. В связи с этим европейские дипломаты считают альтернативной локацией Женеву.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что глава Кремля Владимир Путин воспринимает переговоры с Украиной как слабость. Если диалог не будет продолжен – война продлится дольше, чем ожидалось ранее.

Кроме этого, Германия, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки сняли ограничения дальности действия оружия для Украины. Канцлер ФРГ сказал, что больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине, со стороны западных союзников.

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