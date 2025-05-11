Politico: Макрон из Киева звонил Трампу и 'коалиция желающих' заручилась его поддержкой в давлении на РФ

10 мая европейские лидеры усилили давление на кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы тот согласился на 30-дневное прекращение огня в Украине без каких-либо условий, предупредив о санкциях против Москвы и дополнительной помощи Киеву, если РФ откажется. Важно то, что президент США Дональд Трамп поддерживает европейские требования и готов внести свой вклад в реализацию и наблюдение за режимом тишины – по крайней мере, так заявляет европейская сторона.

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По информации источников Politico, инициативу позвонить Трампу по мобильному телефону после трехчасовых переговоров в Мариинском дворце взял на себя президент Франции Эммануэль Макрон. Американский глава ответил на звонок, хотя в Вашингтоне еще не было и 7 утра.

Двое неназванных чиновников подтвердили Politico, что республиканец согласился поддержать европейские требования.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал журналистам, что Путин не должен ставить какие-либо условия; ему нужно принять прекращение огня и работать над долгосрочным мирным соглашением.

Макрон отметил, что потенциальное прекращение огня, которое предлагается ввести с 12 мая, будет контролироваться "в основном Соединенными Штатами Америки, и в него внесут свой вклад все европейцы".

Президент Франции добавил, что это "позволит немедленно начать" переговоры о "прочном и долгосрочном мире по вопросу территорий, вопросу чувствительной энергетической инфраструктуры и, конечно, вопросу гарантий безопасности".

"Наш совместный призыв: с понедельника должно быть введено 30-дневное прекращение огня, без каких-либо условий, которое проложит путь к прочному и долгосрочному миру на Украине", – написал Макрон на платформе X.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц сказал на пресс-конференции в Киеве: "Мы благодарны, что американский президент полностью поддерживает нашу инициативу". Позже, общаясь с журналистами, он добавил, что "американское правительство взяло на себя обязательство контролировать прекращение огня".

Неназванные европейские чиновники, присутствовавшие в Киеве, назвали итог встречи большим успехом, особенно с учетом того, что лидерам удалось получить поддержку Трампа. В то же время один из чиновников предупредил: президент США имеет тенденцию быстро менять свое мнение.

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 10 мая Стармер, Макрон, Мерц и польский премьер Дональд Туск прибыли в украинскую столицу на поезде. Они провели ряд встреч в гибридных форматах в рамках "коалиции желающих".

– Вместе с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской лидеры европейских стран посетили Майдан Независимости и почтили память людей, погибших от рук России.

– По итогам встречи "коалиция желающих" предложила в понедельник, 12 мая, начать безусловный 30-дневный режим прекращения огня на суше, море и в воздухе. Зеленский заявил, что сейчас общая задача Украины и Запада – заставить Москву остановиться и принять режим тишины.

– В ночь на 11 мая российский диктатор выступил с заявлением, но ничего не сказал о 30-дневном перемирии. Вместо этого предложил начать переговоры России и Украины 15 мая, фактически отклонив требование о прекращении огня.

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