Украинцев начали обманывать по-новому: какие современные технологии используют мошенники

Мошеннические схемы в Украине "эволюционируют", чтобы их организаторы могли выманить как можно больше средств у как можно большего числа жертв. Для этого злоумышленники в последние месяцы начали использовать современные технологии, в частности вредоносное программное обеспечение и искусственный интеллект.

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Об этом сообщила OBOZ.UA заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская. Она сразу же рассказала, как уберечь свои средства от киберпреступников.

"Главное правило неизменно: любое необычное требование срочно перейти по ссылке, установить стороннее приложение, передать код, платежные или личные данные должно вызывать подозрение и стать поводом остановиться и проверить информацию через официальные каналы", – пояснила Довгальская.

По словам эксперта, в отличие от классической социальной инженерии, новые схемы всё чаще сочетают психологическое давление, кражу цифровой идентичности, вредоносное программное обеспечение и возможности искусственного интеллекта.

Похищение аккаунтов в Telegram и схема "Fake Boss"

Одной из наиболее заметных тенденций стал захват учетных записей в Telegram. Жертвам отправляют сообщения от имени знакомых с просьбой проголосовать за ребенка в конкурсе, активировать бесплатный Telegram Premium или пройти проверку безопасности. Перейдя по ссылке или повторно авторизовавшись на стороннем ресурсе, человек теряет доступ к аккаунту. После этого мошенники атакуют его контакты.

Разновидностью этой схемы является "Fake Boss", когда от имени руководителя компании сотрудникам или бухгалтерии поступают срочные требования перевести средства или выполнить другую финансовую операцию.

Фейковые кредиторы и сбор "цифрового досье"

Злоумышленники предлагают "деньги за 5 минут" через рекламу в соцсетях, после чего перенаправляют потенциального заемщика в Telegram или Viber. Чтобы убедить жертву, ей могут демонстрировать поддельные документы или лицензии. Под предлогом верификации мошенники выманивают паспортные данные, фото документов, селфи и другую личную информацию. Целью схемы может быть не только прямое хищение средств, но и создание полного "цифрового досье" человека для последующего оформления кредитов на его имя.

Мошеннические вакансии и фальшивый "онбординг"

Распространяется схема под видом трудоустройства в IT-компаниях или международных стартапах. Злоумышленники имитируют полноценный процесс отбора – от собеседования до предложения о работе. Однако на этапе "онбординга" кандидату предлагают оплатить корпоративное программное обеспечение, доступ к внутренней системе или другие "необходимые" услуги. На этом этапе человек теряет средства или передает свои платежные данные.

NFC-Relay-атаки

Относительно новая и особенно опасная технология. Жертве предлагают установить сторонний APK-файл под видом банковского или государственного приложения. Далее пользователя побуждают приложить банковскую карту к смартфону и ввести конфиденциальные данные. В результате злоумышленники получают возможность удаленно проводить финансовые операции без физического владения картой.

Банковские "трояны" под видом файлов и приложений

Вредоносное программное обеспечение распространяется в виде APK-файлов под видом программ для получения государственных выплат, поиска работы, обновления банковских сервисов или отправляется в сообщениях типа "Привет, это ты на фото?". Установка такого ПО открывает мошенникам доступ к конфиденциальной информации на смартфоне, банковским приложениям и SMS-подтверждениям.

Обход идентификации с помощью дипфейков

Мошенники используют инструменты искусственного интеллекта для подделки изображения или видео человека. Полученные дипфейки они пытаются использовать при биометрической проверке, открытии счетов или подтверждении банковских операций. Это направление создает новые вызовы для безопасности банковских систем.

Автоматизированный фишинг на маркетплейсах

В схемах купли-продажи покупателям или продавцам отправляют ссылки якобы для получения оплаты или оформления доставки, которые ведут на фишинговые страницы для кражи данных банковских карт. При этом такие атаки становятся массовыми и автоматизированными: вместо единичных мошенников работают целые сети с ботами и готовыми сценариями рассылок.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам рассказали о схеме колл-центров. Эксперт рассказал, как именно мошенники "обрабатывают" своих жертв.

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