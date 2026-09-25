Представитель Путина в США встретился с Уиткоффом и Кушнером — CNN

Переговорщик российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев вновь прибыл в США. Там он встретился со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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В ходе встречи обсуждались "сотрудничество между США и Россией и мирное урегулирование конфликта в Украине". Об этом сообщает CNN .

Дмитриев встретился с Виткоффом и Кушнером

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился с переговорщиками Трампа 24 сентября. Встреча состоялась в Нью-Йорке. По данным источников CNN, "непосредственно знакомых с ситуацией", речь шла о "мирном урегулировании конфликта в Украине" и сотрудничестве между США и Россией.

"Источники сообщили, что Дмитриев находился в Нью-Йорке для продолжения миротворческих усилий и диалога между Россией и США после встречи президента России Владимира Путина с представителями США в начале этого месяца", – отмечается в материале.

Ранее стало известно, что в Белом доме рассматривают возможность заключения с Россией экономических соглашений ещё до завершения войны в Украине.Это , как считают там, может стать для Москвы своеобразным "пряником", который сделает ее более сговорчивой в мирных переговорах.

Этой встрече предшествовали еще одни переговоры – между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В среду госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН, напомнили в CNN.

Дипломатическая активность происходит на фоне очередного заявления Трампа о вере в возможность мирного соглашения между Киевом и Москвой – объективных оснований для которого пока не наблюдается.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп и Си Цзиньпин обсудили Украину во время встречи в США. Вот только содержание разговора лидеров США и Китая пока не раскрывается. Отмечается лишь, что они "поддержали проведение региональных встреч в ближайшие недели".

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