Германия, Франция, Великобритания и США сняли ограничения по дальнобойности оружия, которое они поставляют в Украину, – Мерц

Германия, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки сняли ограничения дальности действия оружия для Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Видео дня

В интервью телеканалу WDR 26 мая политик сказал: "Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине, – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев".

По словам канцлера, Силы обороны могут наносить удары по территории противника.

"Это означает, что Украина теперь может защищаться, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать", – указал он.

Мерц не уточнил, когда именно запрет перестал действовать.

Как писал OBOZ.UA, новое федеральное правительство Германии в начале мая 2025 года засекретило поставки оружия для Сил обороны Украины. Последний раз список военной помощи обновлялся 6 мая, в день голосования за канцлера Фридриха Мерца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!