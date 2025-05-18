Ватикан может стать площадкой для переговоров: Рубио поддержал предложение Папы Льва XIV

Святой Престол может стать местом новой попытки достижения мира между Украиной и Россией. Такое мнение высказал государственный секретарь США Марко Рубио во время своего визита в Рим.

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Он положительно отреагировал на предложение новоизбранного Папы Римского Льва XIV о проведении мирных переговоров в Ватикане. Об этом сообщает АР и Politico.

Рубио, который находится с визитом в столице Италии, встретился с кардиналом Маттео Цуппи, представителем Ватикана по Украине. В комментарии журналистам перед встречей он подчеркнул, что хоть и не назвал бы Ватикан непосредственным посредником, однако считает его местом, где "обе стороны могли бы чувствовать себя комфортно".

"Итак, мы поговорим обо всем этом и, конечно же, всегда будем благодарны Ватикану за его готовность играть эту конструктивную и позитивную роль", - сказал Рубио.

После провала мирных переговоров в Стамбуле, где президент РФ Владимир Путин так и не появился, Ватикан открыто заявил о готовности предоставить свою площадку для встречи украинской и российской делегаций. Кардинал Пьетро Паролин назвал провал стамбульского саммита "трагическим" и подчеркнул, что Святой Престол остается открытым к диалогу и готов содействовать переговорам на высшем уровне.

Папа Лев XIV, избранный на прошлой неделе, уже дал понять, что мир в Украине будет главным приоритетом его служения. Он провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским и в своем первом воскресном обращении упомянул о "страданиях любимого украинского народа".

Ранее Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты представили мощный мирный план для прекращения войны в Украине. Он подчеркнул, что смерти и разрушения должны наконец остановиться.

Рубио 17 мая провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Во время разговора они обсудили итоги переговоров в Стамбуле, состоявшихся накануне.

Ранее сообщалось, что российская делегация на переговорах в Стамбуле выдвинула нереалистичные и неприемлемые требования. Россия требует от Украины вывести войска со всей территории частично оккупированных четырех украинских регионов и угрожает оккупировать еще как минимум два - и территориальные аппетиты агрессора имеют тенденцию к увеличению.

Также стало известно, что США подготовили мирный план, состоящий из 22 пунктов, который предусматривал завершение войны между Украиной и Россией. Однако диктатор РФ Владимир Путин фактически отказался обсуждать эти инициативы.

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