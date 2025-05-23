Был 'импульс', но: в Bloomberg раскрыли, может ли Путин прибыть в Ватикан для мирных переговоров

Кремль пытается препятствовать инициативам по проведению мирных переговоров с Украиной в Ватикане и пытается подавить соответствующие стремления президента США Дональда Трампа. Диктатор Владимир Путин не поедет в страну НАТО Италию; также нежелание Москвы объясняется позицией РПЦ, поддерживающей войну и считает Католическую церковь своей соперницей в Украине.

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Об этом с ссылкой на источники говорится в статье Bloomberg, опубликованной 22 мая. "Россия подавляет желание Трампа, чтобы Папа Римский провел переговоры относительно Украины", – говорится в заголовке материала.

Как отмечают авторы, лидеры США и Европы возлагают надежды на Ватикан, чтобы привлечь Украину и РФ к мирным переговорам, после того как Трамп заявил, что Папа Римский Лев XIV выразил интерес к этой идее.

Кремль не так заинтересован – российские чиновники в настоящее время не планируют поездку Путина в Ватикан или куда-либо еще, однако вместо этого сосредоточены на технических переговорах в Стамбуле, анонимно рассказали осведомленные источники агентства.

Москва ожидает, что эти переговоры возобновятся, сказал один из источников.

Хотя спикер Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в четверг, что "никаких договоренностей" о проведении следующего раунда переговоров в Ватикане нет, европейские чиновники говорят, что ведутся обсуждения роли Ватикана как потенциального "хозяина" или посредника в переговорах.

Такие переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя это зависит от готовности России присутствовать, рассказали источники на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

Чиновники США находятся в контакте с Киевом, чтобы обеспечить проведение переговоров, сообщили источники.

Они также дают понять россиянам, что предпочли бы избежать участия во встрече сторонников жесткой линии, таких как помощник Путина Владимир Мединский, возглавлявший делегацию РФ в Стамбуле, добавили источники.

Как пишет Bloomberg, "импульс папского взаимодействия" ускорился после того, как двухчасовой телефонный разговор Трампа и Путина не смог склонить РФ к приверженности к перемирию.

Как говорит связанный с Кремлем политолог Сергей Марков, Путин не поедет в Италию, государство-член НАТО, из-за проблем безопасности, а РФ не считает Ватикан нейтральной страной в конфликте.

Проблема еще больше осложняется отношениями между Католической церковью и РПЦ, которую возглавляет патриарх Кирилл, ярый сторонником Путина и войны против Украины, пишет агентство.

В частности, встреча 2016 года на Кубе Кирилла и Папы Франциска стала первой встречей глав этих двух церквей со времен Великой схизмы 1054 года, разделившей восточное и западное христианство из-за теологических разногласий.

По словам источников, РПЦ выступает против участия Ватикана в мирных переговорах, считая его историческим соперником в Украине, который к тому же не стал критиковать закрытие лояльных Москве церквей (УПЦ Московского патриархата).

Кроме того, Италия является страной-участницей Международного уголовного суда в Гааге, который два года назад выдал ордер на арест Путина за военные преступления в Украине.

По крайней мере, в принципе, Рим был бы обязан арестовать его, если бы он приехал в Рим, пишет Bloomberg.

Но даже если все эти препятствия будут преодолены, переговоры далеки от достижения соглашения, которое потребовало бы встречи на высшем уровне с участием Трампа, Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

По словам трех источников, близких к Кремлю, РФ считает Турцию лучшим местом для продолжения переговоров по меморандуму, который должен определить условия мирного соглашения.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, выбор Турции и представителей прерванных переговоров 2022 года рассматривается как сигнал со стороны России о том, что она "возвращается к исходной точке" переговоров.

Как напоминает Bloomberg, Святой Престол помог посредничеством в конфликтах по всему миру, включая ускорение нормализации отношений между США и Кубой в 2014 году и разрешение территориального спора между Чили и Аргентиной в 1978 году, который поставил две страны на грань войны.

Ватикан также активно участвовал в попытках достижения мира между Израилем и Палестиной.

"Ватикан как площадка для переговоров станет очень сложным выбором для Кремля. Если это единственный шанс для Путина заключить мегасделку с Трампом, то он, вероятно, отправится в Ватикан, но сначала попытается предложить всевозможные альтернативы", – сказала Ксения Лученко, независимый аналитик по религиозным вопросам.