"Путин воспринимает переговоры с Украиной как слабость": Мерц призвал готовиться к тому, что война будет длиться долго

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что глава Кремля Владимир Путин воспринимает переговоры с Украиной как слабость. Если диалог не будет продолжен – война продлится дольше.

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Такое заявление Мерц сделал в понедельник, 26 мая, на форуме общественной телекомпании WDR, передает AFP. "Очевидно, что Путин рассматривает переговоры как слабость", – сказал он.

Мерц также не исключил, что война РФ против Украины может продолжаться дольше, чем ожидалось, если РФ, в частности, откажется продолжить переговоры в Ватикане.

"Если даже предложение о встрече в Ватикане не встретит одобрения России, мы должны готовиться к тому, что эта война продлится дольше, чем мы хотим или можем себе представить", – подытожил канцлер Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 мая Мерц также выразил удивление тем, что президент США Дональд Трамп только сейчас, на четвертом году войны возмутился действиями Путина в Украине. В то же время канцлер назвал это хоть каким-то шагом.

Мерц также заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальность ударов Украины по территории РФ. По его словам, это решение "качественно изменит ведение войны для Украины".

Напомним, Трамп после трех дней массированных ударов РФ по Украине заявил, что Путин "абсолютно сошел с ума", потому что убивает людей. Президент США подтвердил, что рассматривает возможность введения новых санкций против России.

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