Когда могут состояться переговоры между Украиной и РФ в Ватикане: СМИ узнали подробности

Если обе стороны будут готовы, переговоры между Украиной и Россией при посредничестве Ватикана могут начаться в течение трех-четырех недель. Конкретной даты еще нет.

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Об этом заявило издание Deutsche Welle, ссылаясь на неназванные источники. "Но также очевидно, что Папа не будет постоянно присутствовать на самих переговорах. Эти переговоры подразумевают диалог на практическом уровне", – написали журналисты.

Папа Римский Лев XIV, избранный 8 мая 2025 года в качестве преемника Папы Франциска, ранее дал понять, что Ватикан может выступить площадкой для диалога. Это же подтверждала глава правительства Италии Джорджа Мелони.

20 мая она сообщала, что провела телефонный разговор с понтификом "о следующих шагах, которые необходимо предпринять для построения справедливого и прочного мира в Украине".

В то же время в Bloomberg считают, что Кремль не хочет, чтобы Ватикан был посредником (в том числе из-за позиции РПЦ).

Немецкий католический теолог из Университета Айхштетта Бенджамин Дальке "осторожно" относится к возможности проведения переговоров между Киевом и Москвой в Ватикане.

Он указал на то, что обещание Дональда Трампа завершить войну в течение 24 часов не сработало. И сейчас президент США "в растерянности" и смотрит на Ватикан "как на нового игрока, чтобы создать новое движение", предположил эксперт.

Между тем Стефан Мюкль, специалист по церковному праву, преподающий в римском университете Opus Dei, подчеркнул важность нейтральной роли Ватикана.

"Папа Лев будет придерживаться устоявшейся позиции Святого Престола, а именно строгого нейтралитета, не проявляя никаких внутренних предпочтений", – сказал Мюкль в эфире радиостанции Domradio в Кельне.

Эксперт по Восточной Церкви Регина Элснер, преподающая в Мюнстере, высказала более критический взгляд.

По ее мнению, есть шанс, что Ватикан будет принят в качестве нейтральной площадки. Но, подчеркнула она, предыдущий глава Католической церкви Франциск потерял много доверия у украинской стороны из-за своего благожелательного отношения к России.

"Каждое слово, которое сейчас произносит Папа Лев публично, пристально отслеживается во всем мире, особенно в отношении конфликта в Восточной Европе. Есть большая вероятность, что его "министр иностранных дел", архиепископ Пол Галлахер, который служит Ватикану уже 40 лет и отвечает за отношения с государствами уже добрых десять лет, очень скоро отправится в поездки и проведет переговоры, которые редко или вообще никогда не обнародуются", – завили в DW.

Как писал OBOZ.UA:

– Ни Папа Римский Лев XIV, ни чиновники Святого Престола публично не говорят о том, планируются ли переговоры Украины и РФ на территории Ватикана.

– Государственный секретарь США Марко Рубио во время своего визита в Рим заявил, что Святой Престол может стать местом новой попытки достижения мира.

– Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров утверждал, что Ватикан является якобы "нереалистичным" вариантом как место для переговоров. Мол, "православные страны" не могут коммуницировать на "католической площадке".

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