Макрон, Стармер, Туск и Мерц прибыли в Киев на встречу 'коалиции решительных': первые видео

Утром 10 мая в Киев прибыли сразу несколько высокопоставленных европейских политиков, которые примут участие в ряде международных встреч в рамках "коалиции решительных". Украинскую столицу посетили президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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На киевском железнодорожном вокзале европейских лидеров встретили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом в Telegram сообщил глава ОПУ.

Накануне французский президент анонсировал участие в ряде встреч в Киеве, которые состоятся в "гибридном формате". Макрон подтвердил, что некоторые политики присоединятся к встрече лично, а другие примут участие онлайн из-за проблем в сфере безопасности.

После встречи европейских политиков глава МИД Сибига поделился своими ожиданиями от предстоящих переговоров. По его словам, по результатам работы с европейскими партнерами ожидаются "важные решения".

"Сегодня будет насыщенный день. Чрезвычайно важные встречи. Мы приветствуем в Украине четырех европейских лидеров, лидеров "коалиции решительных". Поэтому ожидаем важных решений, ожидаем дальнейшего цементирования европейской солидарности и поддержки Украины", – сказал глава МИД.

Глава Офиса президента заявил, что представителям "коалиции решительных" предстоит обсудить множество важных тем. В частности, он сообщил, что речь будет идти о приближении справедливого мира и прекращении огня.

"Много работы, много тем для обсуждения. Надо завершать эту войну справедливым миром. Нужно вынудить Москву пойти на прекращение огня", – написал Ермак.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом усилить давление на Россию, чтобы принудить ее к мирным переговорам. По его словам, Берлин готов оказывать такое давление вместе с Европейским Союзом и в координации с Соединенными Штатами.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова выступил с заявлением о необходимости достичь 30-дневного перемирия между Россией и Украиной. Это срочно нужно сделать, чтобы активизировать переговорный процесс, который потенциально может привести к миру в Украине.

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