Организацию Объединенных Наций необходимо реформировать, чтобыона соответствовала современным вызовам и отражала реалии мира 2026 года, а не 1945-го, когда ООН была основана.

Видео дня

Об этом пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил в комментарии "Голосу Америки". По его словам, государствам-членам предстоит проделать значительный объем работы, чтобы пересмотреть баланс сил внутри организации и привести его в соответствие с реалиями современного мира.

Нужен новый баланс

Отдельно пресс-секретарь генерального секретаря ООН подчеркнул необходимость реформирования Совета Безопасности. Он отметил, что именно этот орган является центром деятельности ООН по поддержанию мира и безопасности.

По словам Дюжаррика, Совету Безопасности необходимо"более широкое представительство развивающихся стран". Речь идет об изменении баланса сил внутри организации с учетом современных реалий.

Вопрос реформы ООН поднимается уже давно. Высокопоставленные чиновники и эксперты говорят о необходимости изменений, в частности из-за того, что решения Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности часто носят декларативный характер из-за отсутствия механизма принуждения.

Как работает Совбез

В состав Совета Безопасности ООН со времени его создания в 1945 году входят пять постоянных членов – США, Франция, Великобритания, Китай и Россия. Еще десять государств входят в состав Совбеза на ротационной основе.

Украина после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году выступает за лишение РФ кресла постоянного представителя в Совете Безопасности ООН.

В то же время ряд обозревателей говорит о необходимости расширения представительства африканских государств и других развивающихся стран.

Отдельно обсуждается и восприятие эффективности ООН в мире. Последний опрос Gallup показал, что американцы низко оценивают работу организации в вопросах поддержания международного мира и безопасности, соблюдения норм международного права, защиты прав человека, поддержки устойчивого развития и оказания гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны, голода или стихийных бедствий.

Как сообщал OBOZ.UA, обращаясь к участникам шестого саммита международной Крымской платформы, Владимир Зеленский сказал, что оккупированный Крым остается одним из ключевых факторов войны и нестабильности в Черном море. В настоящее время Украина продолжает работать над обеспечением безопасного судоходства и возобновлением экспорта продовольствия.

Президент подчеркнул, что готовность России к реальной деэскалации должна начинаться, в частности, с обеспечения продовольственной и энергетической безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!