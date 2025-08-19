'Надо проявить гибкость': Трамп сказал, планирует ли присутствовать на первой встрече Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп не планирует участвовать в первой встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Он также отметил, что на двусторонних переговорах первый должен продемонстрировать "гибкость", другой же "быть хорошим".

Видео дня

Если Зеленский и Путин ни о чем не договорятся, Трамп прогнозирует "сложную ситуацию". Об этом он заявил в комментарии телеканалу Fox News.

Трамп о встрече Зеленского с Путиным

Президент США в комментарии по телефону сообщил журналистам, что не планирует присутствовать на гипотетической первой встрече Зеленского и Путина.

В то же время у Трампа откуда-то появилось убеждение, что лидеры двух воюющих стран "ладят между собой немного лучше", чем можно было бы подумать. На это его, мол, натолкнуло общение с Путиным на Аляске и с Зеленским – в Белом доме.

"Я подумал, что позволю им встретиться... Знаете, они не были лучшими друзьями, они не очень ладили. Возможно, они ладят немного лучше, чем я думал. Иначе я бы не стал организовывать две встречи, а организовал бы три... Но, думаю, у них дела идут немного лучше. Была огромная неприязнь. И, опять же, все это было задумано администрацией (президента США Джо Байдена. – Ред.), которая ничего не понимала. И если вы помните, они сказали: "Ну если бы вы сделали небольшое вторжение, все было бы хорошо". Все. Это был конец. Все это, когда Байден сделал это заявление. Но что значит небольшое вторжение?" – заявил Трамп.

Он также похвалил себя и свое окружение за усилия по организации личной встречи Зеленского и Путина.

"Так что, я думаю, у них все хорошо. Я бы не сказал, что они когда-нибудь станут лучшими друзьями, но у них все хорошо. Итак, мы договариваемся о встрече. Я, так сказать, организовал ее с Путиным и Зеленским. И, знаете, именно им приходится принимать решения там, где мы находимся в 7000 милях от них", – отметил президент США.

Не удержался он и от того, чтобы не упомянуть о мифических 350 млрд долларов, которые якобы Штаты потратили на помощь Украине, – и в то же время признал, что в сердце Европы идет действительно крупнейшая за последние сто лет война.

"Справедливости ради, знаете, мы потратили при предыдущей администрации 350 миллиардов долларов. Европа потратила много. И еще 100 миллиардов. Однако если бы мы были в какой-то ситуации, нам следовало бы все вернуть. Но этого бы не произошло. Так что это было бы намного лучше, потому что погибло так много людей. Но это самая серьезная, самая серьезная ситуация со времен Второй мировой войны. Ничего подобного даже близко не было", – отметил Трамп.

Президент США также заявил, что "закончил 7 войн" (только в понедельник, 18 августа, во время встречи с европейскими лидерами и Зеленским он говорил о "6 войнах", которые якобы лично закончил) и что российско-украинская война, которую, по его мнению, должно было бы легче всего закончить, оказалась самой сложной.

"Я надеюсь, президент Путин будет добрым, а если нет – то это будет сложная ситуация. И я надеюсь, что президент Зеленский сделает то, что должен сделать. Он также должен проявить определенную гибкость. Дело в беспорядке. Это начал Джо Байден. Это была война, которой никогда не должно было быть. Миллионы людей погибли, страна разорвана на куски, Украина, и это... Это позор", – заявил Трамп.

Что еще сказал американский президент

Когда у Трампа спросили об "обмене территориями", о котором в последнее время постоянно говорят в Белом доме, а также придется ли Украине отдать России без боя Донецкую область, он снова начал рассказывать, что не стоило Украине воевать с Россией, которая значительно больше.

"Они понимают, смотрите, все могут строить хитрости и так далее, но знаете, Украина вернет свою жизнь, они перестанут терять людей повсюду и получат много территории. Но это была война, и Россия – мощная военная держава. Нравится это людям или нет – это мощная страна, она гораздо больше. Это война, которая не должна была быть начата, – так не делают, не воюют со страной, которая в десять раз больше вас", – заявил Трамп.

Он не рассказал, что же, по его мнению, должна была делать Украина, когда Россия начала полномасштабную агрессию. Зато снова повторил, что Украина не станет членом НАТО и что гарантировать ее безопасность на земле будут, в частности, европейские военные.

"Они [Украина] не будут частью НАТО, но у нас есть европейские страны, и они уже вовлечены, и некоторые из них, Франция и Германия, пара из них, Великобритания, хотят иметь войска на местах. Честно говоря, я не думаю, что это станет проблемой. Я думаю, Путин устал от этого. Я думаю, они все устали от этого. Но кто знает. Мы узнаем у президента Путина в ближайшие пару недель, это я вам скажу. И посмотрим, чем все это закончится", – заявил Трамп, добавив, что американских военных на украинской земле при его президентстве не будет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялись переговоры президентов Украины и США, к которым на определенном этапе присоединились европейские лидеры – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

После их завершения Зеленский высказался о главных пунктах гарантий безопасности для Украины, о трехсторонней встрече в формате Украина-Россия-США, а также рассказал, как Трамп звонил Путину во время переговоров.

Тем временем Трамп анонсировал новый обмен пленными между Украиной и РФ.

Также президент США заявил, что уже начал готовить встречу Путина с Зеленским. В то же время заявления, звучавшие из Кремля, вызвали определенные сомнения относительно того, что российский диктатор согласился на такую встречу.

По словам советника Путина Юрия Ушакова, диктатор "выразил поддержку непосредственным переговорам между делегациями России и Украины", а также что прозвучала идея о том, что "следовало бы рассмотреть повышение уровня представительства Москвы и Киева" на таких переговорах, – из чего сделать вывод о согласии Кремля о встрече на высшем уровне очень сложно.

Сомневается в том, что Путин не побоится встретиться с Зеленским лично, и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!