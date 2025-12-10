Если бы мы всегда слушали то, что нам говорят наши уважаемые партнеры — мы бы до сих пор счастливо развивали демократию в составе СССР. Потому что именно этого требовал от нас президент Джордж Буш-старший в Киеве в июле 1991 года, за месяц до провозглашения Независимости.

Так само у нас би досі у Межигірʼї жив би Янукович, а ми жили би в Малоросії з московськими гарнізонами по всій країні. Бо головне, за що переживали наші партнери під час Майдану — це щоб ми слухняно чекали виборів (вони були и чесними, гарантія) і не чіпали легітимного.

Одного разу ми таки послухали наших шановних партнерів. І віддали ядерну зброю за залізобетонні гарантії безпеки, якими ми насолоджуємося досі.

Партнерів наших ми шануємо і любимо, і навіть готові ще раз їм подякувати (щиро) за підтримку, але щоб дякувати їм і надалі, мусимо вижити як нація і держава.

Бо хто ж тоді їм буде дякувати?