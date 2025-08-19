Трамп заявил, что позвонил Путину и уже начал готовить их встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер отметил, что он начал подготовку к встрече между главой РФ и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео дня

Место проведения этих переговоров еще не определено. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, отметив, что говорил с Путиным после встреч с Зеленским и европейскими лидерами.

"После этой встречи мы проведем трехстороннюю встречу с участием двух президентов и меня", – сообщил он.

По словам Трампа, это был "очень хороший, начальный шаг в войне, которая длится уже почти четыре года". Он добавил, что государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют действия с Россией и Украиной.

Что говорят в Кремле

Помощник диктатора Юрий Ушаков подтвердил разговор Трампа и Путина, который, по его словам, длился около 40 минут.

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили идею повышения уровня представителей Москвы и Киева на прямых переговорах, а также высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями, заявил Ушаков.

Сообщается, что Путин поблагодарил Трампа за достигнутый в ходе саммита на Аляске прогресс в направлении "мирного урегулирования" войны и отметил важность предпринимаемых президентом США усилий в поисках решений.

Когда может состояться встреча и что говорит Зеленский

Президент Украины во время переговоров в Белом доме 18 августа заявил, что он ждет трехсторонней встречи лидеров Украины, США и России. Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что готов к встрече с Путиным.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Трамп хочет "быстро" провести трехсторонний саммит с участием украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Отмечалось, что такая встреча может состояться уже 22 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили условия мирного завершения войны РФ против Украины, в переговорах также приняли участие ведущие европейские политики, чтобы обеспечить мощную поддержку позиций Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!