А вот интересно, какую такую адекватность ожидает страна, которая:

уже как минимум два года массово и чуть ли не принципиально игнорирует мобилизацию,

не забывая про этом прилюдно заниматься "патриотизмом",

и заодно погрязнувши в коррупции таких масштабов, что даже в мирное время считались бы фантастическими, а во время войны являются зауряднейшим мародерством,

причем ещё и разграблением помощи (а насчет любимой Конституции по этому поводу не слышно),

вкладывая, между прочим, даже сейчас около 40 миллионов долларов в годовое финансирование телемарафона, эфиры которого смотрят "с вечера и до утра человека полтора"?

На какое другое отношение она претендует, и разве не является Трампова "неадекватность" при таких обстоятельствах единственно возможной реакцией государства, находящегося в полной безопасности за океаном, когда гораздо более заинтересованная Европа вместе взятая предоставляет Украине военную помощь несопоставимо меньшую, чем Северная Корея – России?

И при чем тут, кстати, ядерное оружие, о тупом отказе от которого все ежеминутно говорят и которое даже мордор пока что не использует (и официально в контексте этой войны сколько-нибудь серьезно в трезвом состоянии не вспоминает),

то есть уж не попыталась бы Украина, кабы его имела, как-то поугрожать его применением, рискуя тогда уже АБСОЛЮТНО ВСЕМ???