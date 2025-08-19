'Скоро должны отпустить': Трамп анонсировал новый обмен пленными между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре может состояться новый обмен пленными между Украиной и РФ. Речь идет о более тысячи человек, которые могут вернуться домой в ближайшее время.

Видео дня

Соответствующее заявление прозвучало во время встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом сообщает Reuters.

Что известно о новом обмене пленными

Так, Трамп сообщил, что очень скоро может состояться новый обмен пленными между Украиной и Россией.

"Думаю, мы увидим положительные шаги. Я знаю, есть более тысячи пленных, и я знаю, они (россияне, - ред.) их должны отпустить очень скоро, может, немедленно", - сказал Трамп.

Подробностей относительно точных сроков и механизма нового обмена пленными Трамп не предоставил. В то же время его слова вселяют надежду на скорое возвращение украинцев домой.

Что предшествовало

18 августа в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Сначала лидеры выступили с совместными заявлениями для прессы, после чего продолжили переговоры за закрытыми дверями. США продолжат поддерживать Украину, несмотря ни на что. OBOZ.UA собрал основные тезисы.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что уже сегодня может быть достигнута резолюция по гарантиям безопасности для Украины. Он также сообщил, что российский диктатор Владимир Путин согласился предоставить Украине гарантии безопасности.

В пятницу, 15 августа, Трамп провел саммит с российским диктатором Путиным в Анкоридже на Аляске и заявил о "значительном прогрессе" от трехчасовых переговоров. И хотя никакого соглашения не было достигнуто, он указал, что теперь "все зависит от Зеленского". Также президент США пообещал позвонить украинскому лидеру.

Утром 16 августа Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Впоследствии к нему присоединились европейские лидеры, диалог длился полтора часа. Президент Украины подчеркнул, что все детали по завершению войны, в которой Россия убивает украинцев, он собирается обсудить с Трампом в Вашингтоне 18 августа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!