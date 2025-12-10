Мистический знак для любимой, сюрприз родителям и сообщение из больницы: жена, друзья и коллеги – о последних днях музыканта Михаила Клименко

9 декабря в Национальной филармонии Украины попрощались с 38-летним Михаилом Клименко – талантливым музыкантом, певцом и автором песен, фронтменом группы ADAM. Два месяца назад исполнителю диагностировали туберкулезный менингит – он попал в реанимацию, и после длительного лечения впал в кому. К сожалению, состояние оказалось неизлечимым – 7 декабря Михаил Клименко скончался .

На прощании с артистом редакция OBOZ.UA пообщалась с друзьями и коллегами Михаила, которые поделились воспоминаниями о нем. На прощании собралась также семья музыканта – родители, вдова музыканта Саша Норова, которая была его партнершей по группе ADAM, его дети и другие близкие родственники.

"Мы всегда благодарили Бога за то, что имеем друг друга, за нашу любовь, за все, что он нам подарил, – призналась на прощании жена Михаила Клименко. – Мы были вместе каждый день в течение 18 лет – не было ни одного дня, чтобы мы не виделись. Я благодарю Мишу: он был лучшим в мире мужем, отцом, любовником и невероятно творческим человеком. Я благодарна ему за наше совместное творчество, за то, что всегда верил в меня, говорил: "Ты самая лучшая". Спасибо за песни, которые он посвящал мне – теперь они для меня бесценны. Миша, я очень тебя люблю. И буду любить всю жизнь".

"Хочу поблагодарить всех людей за огромную поддержку, – добавила Саша Норова. – Спасибо за теплые слова, за ваши молитвы. Когда Мише становилось очень трудно, я поняла, что должна еще больше полагаться на Бога. Я молилась непрерывно, всем сердцем. Но, видимо, у Бога есть свой план для каждого из нас... Вечером перед тем утром, когда Миша ушел, я была рядом с ним: нацеловала, прижималась к нему так сильно, думала, как в сказке, сейчас откроет глаза, на меня посмотрит. А когда приехала домой, увидела маленькую божью коровку – совсем крошечную, с двумя пятнышками. Она все время летала рядом. И я почувствовала, будто это знак от Миши, будто он рядом. Я даже говорила с ней. На следующий день, когда узнала о его смерти и вернулась, этой божьей коровки уже не было... Я искала-искала. И мне показалось, что так его душа попрощалась со мной. Спасибо тебе, Миша. Ты был уникальным, неповторимым – таких больше не будет. Спасибо тебе за наших замечательных детей. Спасибо за все".

Мама певца рассказала, что они с мужем десять лет не могли завести детей. "Мы просили у Бога милости – и он наконец подарил нам прекрасного сына, а впоследствии и дочь. Когда родился маленький Миша, я не могла на него насмотреться. Целый год не выпускала его из рук. А когда появилась дочь Лесечка, он всегда говорил: "Моя и больше ничья".

"Мы и не знали, – продолжила она, – что у Миши столько поклонников, что его так много людей любят. Он никогда об этом не говорил, был очень скромным. Как бы я не спросила о делах, отвечал: "Мамця моя (так меня называл), у меня все хорошо. Этим летом должен был быть праздник – наша с папой золотая свадьба, а еще мужу – 70 лет. И, как оказалось, Миша уже начал готовить нам сюрприз... но не успел", – сказала мама.

"Сашуня для нас – тоже дочь, – добавила Надежда. – Ей будет очень трудно без Миши, потому что между ними была действительно неземная любовь. Они жили прекрасной жизнью, поддерживали друг друга каждый день. Саша, я хочу тебе сказать: люди иногда живут вместе десятки лет и не чувствуют того, что было между вами. Мой сын был счастлив в вашем браке, и я тебе, доченька, за это очень благодарна. Ты подарила нам замечательных внуков. Сегодня Марк подошел ко мне и сказал: "Бабушка, я с тобой, я никуда не денусь". Я всегда говорила, что у меня в жизни есть трое самых родных мужчин: мой сын, мой внук и мой муж. Сын был невероятным человеком, я чувствую: просто Бог дал нам его ненадолго – порадоваться. А как иначе принять это все? Мы никогда никому не сделали ничего плохого, никакого зла, Господь не мог нас так обидеть – значит, такая судьба у нашего сына".

"В нашей среде все говорили о Михаиле как об очень талантливом музыканте, — рассказал в комментарии OBOZ.UA певец Дмитрий Монатик. – Но так получалось, что жизнь постоянно разводила нас по разным уголкам. Несмотря на это мы все же познакомились: это было на концерте певицы KOLA во Дворце спорта. Мы случайно встретились в фойе и впервые пообщались. Много слышали друг о друге, но лично знакомы не были.

Первое общение очень влияет на отношение к человеку – и Михаил произвел чрезвычайно теплое впечатление. Он был светлым, открытым человеком. Таким же оказалась и его семья, которую я сегодня впервые увидел. Искренний, легкий в общении, душевный, настоящий, талантливый и очень музыкальный. Мне искренне жаль, что мы так мало успели поговорить. Кажется, что еще будет время, а потом понимаешь – иногда жизнь меняется в один миг. Когда я узнал, что он тяжело заболел, был в полном шоке – это произошло внезапно и неожиданно. Я очень надеялся и верил, что он выздоровеет, и пройдя страшное путешествие, вернется и подарит миру еще много музыки.

Пусть песни, которые он успел создать, живут вечно. Я искренне сочувствую всем нам – мы потеряли прекрасного музыканта. Моя любимая его песня – "Медленно". А еще невероятно поднимала настроение "На дельфинах я до тебя доберусь" – такая легкая, светлая, полная воздуха. Мне кажется, во всех его песнях звучит очень честная, искренняя любовь – к своему человеку. И это сейчас так нужно. Очень нужно".

"Миша был в первую очередь для меня коллегой, – рассказал OBOZ.UA продюсер Вадим Лисица. – Он много работал с Сашей Пономаревым, который предоставил ему возможность творить в своей студии "С утра до ночи". На втором этаже там была его небольшая студия. Мы сотрудничали с ним над песней "В чистом поле" для Марии Яремчук, и многое делали вместе. До полномасштабного вторжения очень плотно: смотрю по переписке – мы постоянно что-то придумывали. Поздравляли друг друга с днем рождения, общались, дружили.

Я приезжал к Пономареву, это было часто, потому что там у него работал талантливый радиомастер. И во время ремонта аппаратуры всегда заходил к Мише. Задерживался там надолго, потому что было интересно наблюдать, чем он живет и что делает в этот момент. Он показывал мне свои проекты по группе ADAM – около двадцати песен в работе, все украиноязычные, хотя в то время многие исполнители предпочитали русский язык. Нам было интересно вместе – импонировала одна музыка, обсуждали идеи. Кстати, одну из его первых песен – "Такую как есть" – радиостанции долго не ставили в эфир. Я был удивлен и даже лично разговаривал с менеджерами, пытаясь поддержать контент. И знаете, именно эта песня в 2022 году, когда началась полномасштабная война, взорвалась в топах – начала звучать на многих радиостанциях.

По моему мнению, Миша был чрезвычайно недооцененным артистом. Я делал, что мог, чтобы поддержать его, но его музыка долго оставалась без внимания. И только когда "Таку як є" попала в топы, люди начали вспоминать о певце. Но он – молодчина, продолжал работать, создавать новые песни, писать свою музыкальную историю – безостановочно. И со временем у него появилось много хитовых треков.

Когда я узнал, что с ним случилась беда, и его жена выложила сообщение о финансовой помощи, посмотрел на "банке" – сначала там было около 30 тысяч гривен. А уже через несколько дней сумма выросла почти до миллиона. Реакция людей была чрезвычайной – весь шоу-бизнес хорошо знал Михаила. Я уверен, что все, кто имел возможность, сделали свой вклад. И это неудивительно, ведь он всегда был добрым, искренним, солнечным человеком, готовым помочь каждому, кто нуждался в поддержке".

"Мы вместе поступали в эстрадно-цирковой колледж в Киеве и стали однокурсниками, – вспоминает в разговоре с OBOZ.UA актриса столичного Театра Франко Тамара Антропова. – Наше знакомство было веселым и совершенно неожиданным. Нас впервые собрали в новом здании колледжа после ремонта на практику – нужно было навести порядок. Мы были первым курсом, который заселился в корпус на Жилянской, 88. Ходили, что-то подметали, где-то делали вид, что очень заняты, много болтали. Так и началось наше общение с Мишей. Нам тогда было по 16 лет – малые, смешные, вдохновенные. У Миши были пышные волосы, серьга в ухе и широкие штаны. Должны остаться фото с того времени – надо поискать в родительской квартире. Он не принадлежал к тем людям, которые пытаются произвести впечатление, заполнить собой все пространство или казаться кем-то другим. Он просто был собой. В общении Миша был легким, внимательным, открытым. С первых минут становилось ясно: это свой человек. В нем действительно был какой-то внутренний свет – тепло, доброта и гармония. Он сразу вызывал искреннюю симпатию.

Мы постоянно пересекались на парах – особенно на первых двух курсах, когда еще старательно посещаешь все подряд. Мы много разговаривали: об искусстве, внутренних инсайдах, о том, каким должен быть артист. Знаете, как это бывает: в учебные заведения иногда приходят студенты-"звезды" – те, кто с первой секунды пытается привлечь внимание. Кто-то гаснет еще до выпуска, а кто-то держит планку и в дальнейшем. Но Миша не стремился стать звездой сразу. Сначала он был даже немного застенчивым. Но с каждым годом рос, становился сильнее, мощнее, увереннее. В нем был очень глубокий внутренний мир, который он не выставлял напоказ – но теперь этот мир слышно в его песнях.

Позже у нас в учебном заведении открыли студию звукозаписи, и Миша постоянно там работал – что-то писал, экспериментировал, рос. Помню, уже на старших курсах знакомые звукорежиссеры рассказывали, как невероятно он распелся. Я тогда подумала: "Вот это да!". После выпуска каждый пошел своим путем: я – своим, Миша – своим. Мы практически не общались, разве могли что-то друг другу лайкнуть в соцсетях. И когда я впервые услышала "Повільно" – песню, которая стала хитом, – и узнала, что это именно Миша ее записал, была невероятно рада. Сразу написала ему. Это было ощущение искренней гордости – трудно даже объяснить, как радостно было видеть, как он так мощно заявил о себе.

А примерно год назад я случайно зашла в Ocean Plaza — и мы неожиданно встретились. Миша и его жена Саша пригласили меня на свой концерт, я пошла вместе с нашей однокурсницей. Мы получили такой заряд эмоций, такой кайф... Я была очень благодарна судьбе за ту случайную встречу. То, что случилось с Мишей сейчас, – ужасно несправедливо. Это огромная потеря. Сил и поддержки его жене, детям, родителям, сестре.

"Мы с Михаилом были партнерами в проекте Darisha, – рассказывает OBOZ.UA Юла, глава пиар-компании YULA Company. – Я выполняла роль продюсера певицы, а Михаил писал песни. Дарья стала победительницей национального отбора на "Детское Евровидение 2018" с песней "Say Love". Миша был соавтором этой песни. Мы знали друг друга задолго до этого – познакомились на студии Пономарева. Более того: в клипе примерно 2018 года Миша и Саша катались на нашей с мужем машине – брали у нас для съемок желтый кабриолет. Сегодня мы пересматривали это видео и вспоминали, сколько приятных воспоминаний осталось.

У нас много общих друзей. К большому сожалению, я узнала одной из первых, что он попал в больницу. Мы переписывались, и через какое-то время сообщил, что уже чувствует себя намного лучше. Его даже должны были выписывать. Запланировали на пятницу, а в четверг вечером состояние ухудшилось, забрали в реанимацию. Потом – реанимация, кома... И все равно до последнего мы надеялись, что все будет хорошо.

Миша – чрезвычайно светлый человек. Он такой, каким предстает в своих клипах: искренний, откровенный. Он о тех словах, которые писал сам. Все его песни о жене Саше – о жизни с ней, о чувствах, которые он к ней испытывал. Миша никогда не был про деньги. Он всегда о творчестве и о том, что действительно приносит вдохновение. Я даже иногда говорила ему: "Миша, в этом мире надо немного быть бизнесменом". Но он всегда оставался верен только тому, что шло от души. И именно за это его любили. Он добрый, сострадательный, человек с очень тонкой душой. Саша, можно сказать, его отражение – такая же светлая и искренняя. Они познакомились еще в колледже, и между ними с самого начала был идеальный тандем. На сцене Саша была актрисой, а он – музыкантом. Они настолько дополняли друг друга, что друзья даже не могли представить их по отдельности.

Мы виделись вне сцены много раз. Миша построил дом в Буче, я не могу точно вспомнить, было ли это его наследство или он сам все организовывал, но точно знаю, что он занимался восстановлением того жилья. Они обустроили дом для жизни семьей, и Миша даже открыл там собственную студию. Однако очень долго работал в студии Александра Пономарева. Они знакомы более 15 лет, и Миша постоянно сотрудничал с ним. Когда его карьера начала развиваться и его песни становились популярными, он все равно оставался в студии Александра. Только, видимо, во время войны начал писать свои песни уже в Буче.

Миша и Саша – родители двоих детей: сыну 15 лет, а дочь на четыре года младше. Когда я родила сына, говорю ему: "Миш, у нас Нил". Он ответил: "А у нас дочь Нила – это лучшее имя в мире". Трудно было не согласиться... Мы потеряли больше, чем можем себе представить. Миша еще столько песен не написал. Последнее сообщение, которое я ему отправила: "Миша, выздоравливай. Тебе еще столько надо написать". Он создавал музыку, которая затрагивает глубоко, музыку, которая касается каждого. Его песни о чувствах, которых нам сейчас всем не хватает: быть честными, быть искренними, верить в будущее, верить в любовь. Миша очень долго шел к тому, чтобы его услышали. Долгое время мы слышали его песни в исполнении других: он писал для Александра Пономарева, для Марии Яремчук. Но именно его собственную музыку мы услышали, пожалуй, когда Бог услышал его песню. И я уверена, что у него оставалось еще много ненаписанных песен, много будущих хитов.

Как он заболел? Трудно сказать. Знаю, что некоторое время жаловался на головную боль, но списывал это на переутомление или защемление мышц. Думаю, как востребованный артист, он просто не уделял должного внимания первым звоночкам. Переутомления, переезды, многочисленные концерты – все списывал на привычные трудности гастрольной жизни. К его спасению присоединилось очень много людей. Многие переводили средства, активно поддерживали. Конечно, сначала семья пыталась справиться сама, но когда ситуация стала критической, Александра написала пост – к помощи присоединились многочисленные люди. Особую роль сыграл Александр Пономарев, который очень помогал, привлек врачей. Коллеги также все, кто мог. Потеря Миши стала неожиданным и огромным горем для нашего сообщества. Мы очень надеялись, что все будет хорошо: у него была хорошая частная клиника, подключилось много специалистов. Но, к сожалению, произошло непоправимое.

Я даже не представляю, как Саша будет без него. Она рядом с ним всегда – была его музой, поддержкой. Даже трудно представить ее состояние сейчас. Она постоянно находилась в реанимации, разговаривала с Мишей, пела ему песни, рассказывала, что происходит, делилась всем, что произошло за день. Она была рядом с ним все время. А теперь осталась такая пустота, которую даже трудно себе представить. Сколько понадобится времени, чтобы это зажило, неизвестно, но в их паре это будет особенно тяжело. Они были очень близки и долго были рядом друг с другом. Миша воплощал все ее мечты. На сцене с ним она была собой.

История Миши заслуживает того, чтобы ее рассказывали долго. Люди должны слушать его песни, его музыку. Миша – человек особенный: я даже не припомню, чтобы он когда-либо был замешан в каком-либо шоу-бизнесовом скандале. Ни разу. Он настолько порядочный, что, возможно, немного таких в нашем шоу-бизнесе, кто ни с кем не ссорился, у кого не было конфликтов. Он просто чистый и талантливый музыкант. Он никогда не стремился к популярности, интервью или медийных поводов – просто делал дело и радовался, что его слышат люди. Он написал очень много музыки, в том числе, и для фильмов: "Назарий Яремчук. Несравненный мир красоты", "Океан Эльзы. Наблюдение шторма". Когда проходила премьера ленты, Миша уже был в больнице.

