Друзья, вновь в центре вашего внимания футбол. Если ты играешь в ведущем клубе богатой страны, играешь хорошо, забиваешь, то ты в центре внимания местных болельщиков, то ты хорошо зарабатываешь.

Вот трое обладателей "Золотого мяча" в разные годы, у которых рекордные заработки за 2025 год.

Пятикратный обладатель почетного индивидуального трофея португалец Криштиану Роналду ("Аль-Наср" Саудовская Аравия) – 280 млн долларов, из них 230 млн "футбольной" зарплаты;

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси ("Интер Майами" США) – 130 млн долларов;

Француз Карим Бензема ("Аль-Иттихад" Саудовская Аравия) – 104 млн долларов.

Утверждают, что считать деньги в чужих карманах – дело неблагодарное, но заработки этих трех легионеров – не секрет.

Заработки украинских легионеров

Сколько заработали за год десять игроков сборной Украины, выступающих в зарубежных европейских клубах. Эта информация доступна. Вот данные.

Александр Зинченко ("Ноттингем Форест" Англия) – 7,237 млн евро;

Артем Довбик ("Рома" Италия) – 5,56 млн евро;

Илья Забарный (ПСЖ Франция) – 5,45 млн евро;

Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания) – 4,58 млн евро;

Анатолий Трубин ("Бенфика" Португалия) – 3,85 млн евро;

Виталий Миколенко ("Эвертон" Англия) – 3,498 млн евро;

Виктор Цыганков, Владислав Ванат (оба – "Жирона") – по 2,7 млн евро;

Георгий Судаков ("Бенфика" Португалия) – 1,92 млн евро;

Александр Зубков ("Трабзонспор" Турция) – 1,81 млн евро.

В число топ-10 из-за допингового скандала не попал Михаил Мудрик – в английском "Челси" он зарабатывал 6,031 млн евро в год. Также не оказались в топ-десятке Егор Ярмолюк ("Брентфорд" Англия) – 1,507 млн евро, и Руслан Малиновский ("Дженоа" Италия) – 1,26 млн евро.

Согласно договору с УАФ, игроки сборной Украины получают премиальные только за победы.

АПЛ денег не жалеет

Интересно, сколько денежных средств потратят клубы АПЛ, Серии А, Бундеслиги, Ла Лиги, Лиги 1 во время зимнего трансферного окна сезона-2025/2026.

Лидером летнего трансферного окна в 2025 году была АПЛ, потратившая 1,748 млрд евро. На втором месте – итальянская Серия А (612 млн евро), далее идут Бундеслига (460,3 млн евро), Ла Лига (379,7 млн евро) и Лига 1 (205,2 млн евро). Лидером последних 25 лет среди французских клубов, потратившим на трансферы сумму в 2,66 млрд евро, стал ПСЖ. По итогам 2025 года часть этих средств парижане отбили, завоевав трофей Лиги чемпионов и став серебряным призером клубного чемпионата мира, который проходил США, заработав за свои победы 106 млн долларов. "Монако" за 25 лет на трансферы потратил в два раза меньше – 1,35 млрд долларов, "Лион" – "всего" 1,1 млрд.

Успешный чемпионат

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что клубный чемпионат мира, в котором выступали в США 32 команды, был успешным, особенно в финансовом плане. Вот что он сказал: "Уверен, клубы остались довольны. Мы заработали более 2 млрд долларов – это приблизительно 31 млн за каждый матч. Это большой успех".

Каждый клуб, согласно результату своего выступления, заработал – кто больше, кто меньше. Победитель, лондонский "Челси", стал богаче на 114,6 млн долларов, финалист ПСЖ – на 106,4 млн, а замкнул тройку лидеров по заработку мадридский "Реал" – 82,5 млн. Также в десятку вошли "Флуминенсе" (Бразилия) – 68 млн, "Бавария" (Мюнхен, Германия) – 58,2 млн, "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – 53,2 млн.

Рекорды ЧМ-2026

На XXIII чемпионате мира многое будет впервые.

Впервые пройдет он в трех странах – США, Канаде и Мексике. Впервые в финальном турнире выступят 48 сборных. Впервые матчи пройдут на 16 стадионах трех стран. Этих матчей будет 104, а не как раньше – 64.

По информации лондонской финансовой компании Pitch Marketing Group, ЧМ-2026 станет самым прибыльным спортивным мероприятием в истории мирового спорта. ФИФА от проведения Мундиаля ожидает прибыль в 10 млрд долларов. Естественно, часть этих доходов достанется командам-участницам ЧМ-2026 в зависимости от их успехов в турнире. Остальные же доходы пополнят казну ФИФА.

До старта чемпионата остается не так уж много времени. Матч-открытие пройдет 11 июня в Мехико, финал запланирован на 19 июля в Нью-Йорке.