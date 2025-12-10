'Все должно быть надежно и достойно для Украины': Зеленский анонсировал разговор с американской стороной

В среду, 10 декабря, украинские чиновники проведут переговоры с американской стороной относительно документа о процессе послевоенного восстановления и экономического развития нашей страны. Также Украина финализирует работу над фундаментальным документом из 20 пунктов, который должен определить параметры окончания российско-украинской войны. В ближайшее время его планируют передать США.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что работа с партнерами Украины продолжается фактически круглосуточно.

"Продолжаем в ежедневном формате, фактически 24/7 общаться со всеми нашими партнерами, чтобы определить работоспособные и реалистичные шаги для окончания войны. Все должно быть надежно и достойно для Украины", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, работа над мирным планом ведется совместно с командой президента США Дональда Трампа и европейскими партнерами.

"Параллельно финализируем работу по 20 пунктам фундаментального документа, который может определить параметры окончания войны, и рассчитываем в ближайшее время передать документ Соединенным Штатам", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, по словам президента, завтра, 11 декабря, должна состояться встреча "коалиции желающих", где речь пойдет о гарантиях безопасности и недопущении повторения российской агрессии.

"Мы исходим из того, что мир не имеет альтернативы, и ключевые вопросы – как заставить Россию остановить убийства и что конкретно сдержит Россию от третьего вторжения", — сказал президент.

Глава государства выразил надежду, что эта "неделя может дать новости для всех нас и для окончания кровопролития".

Как сообщал OBOZ.UA, мирный договор о конце войны в Украине становится все более четким. Американские переговорщики предлагают пакет из трех документов, которые предусматривают вступление Украины в ЕС в 2027 году, гарантии безопасности, схожие со Статьей 5 НАТО, и 400 млрд долл. на восстановление. Об этом пишет The Washington Post.

