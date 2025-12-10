В документе в 'Резерв+' теперь показывает фото владельца: в Минобороны объяснили, что это даст

Минобороны обновило приложение "Резерв+", добавив в цифровой документ фото владельца. Это должно упростить и ускорить проверку данных граждан в повседневных ситуациях.

Изменение уже доступно после обновления приложения и документа внутри него. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Оксана Ферчук отметила, что добавление фото – это шаг к более удобному и прозрачному использованию цифровых документов.

"Мы стремимся, чтобы цифровые инструменты давали ощутимую пользу в повседневных ситуациях. Наличие фото сделает проверку документов граждан более быстрой и прозрачной для всех", – сказала она.

Отмечается, что фото появится только у пользователей, которые имеют биометрический паспорт. В то же время Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как и версия с фото.

Из-за высокой нагрузки на систему изображение может загружаться дольше в первые дни, а если фото не появится в течение нескольких дней, пользователи могут воспользоваться функцией "Исправить данные онлайн" в меню приложения.

