По инициативе американского президента тема украинских выборов снова в центре внимания всего мира.

Нагадаю, що згідно чинного законодавства та за умов мирного життя в Україні вибори вже б відбулися в такій послідовності:

29 жовтня 2023 року – парламентські вибори;

31 березня 2024 року – президентські вибори;

26 жовтня 2025 року – місцеві вибори.

Не забуваємо також про ОФІЦІЙНУ передвиборчу обіцянку Заленського про ОДИН президентський ТЕРМІН.

Отож, якщо гіпотетично допустити, що 25 грудня 2025 року буде підписано перемирʼя/мир, то якою має бути логіка воєнних/повоєнних виборів в Україні.

З точки зору ТЕРМІНУ діяльності інститутів влади та місцевого самоврядування порядок мав бути таким:

– парламентські;

– президентські;

– місцеві.

З огляду на ДОВІРУ до цих інститутів, де лідером НЕДОВІРИ є ВРУ(повна довіра становить 1,5 відсотка), порядковість виглядає так:

– парламентські або ж парламентські та місцеві одночасно;

– місцеві;

– президентські.

Натомість реалії воєнного стану підказують, що спочатку найпростіше організувати саме місцеві вибори, бо головною умовою їх легітимності є голосування мешканців ГРОМАД, тобто тих людей, які нині проживають на відповідних територіях (зрозуміло, що у прифронтових громадах такі вибори організувати важко або й неможливо).

А для парламентських та президентських виборів потрібно знайти реальні механізми голосування військових та громадян України, які нині проживають закордоном.

Як повинна діяти влада для організації воєнних/повоєнних виборів?

1. Спільна робоча група з депутатів, ЦВК та громадськості повинна врешті ОПРИЛЮДНИТИ варіант Закону про воєнні/повоєнні вибори для обговорення з експертами та голосування у ВРУ;

(про існування такої групи чуємо вже з 2023 року)

2. Верховна Рада України має завершити процедуру внесення змін до Конституції щодо зменшення складу парламенту з 450 до 300 депутатів.

Довідково.

В 2000 році, на Всеукраїнському референдумі, майже 90% громадян проголосували за скорочення ВРУ до 300 депутатів.

В 2019 році проголосовано президентський законопроект про 300 депутатів у першому читанні, а Конституційний суд визнав таку зміну конституційною.

В 2021 році профільний комітет з питань правової політики рекомендував ВРУ ухвалити цей законопроект в цілому.

Таким чином, для виконання вимог українського народу та передвиборчої обіцянки нинішньої влади щодо скорочення складу парламенту до 300 депутатів, залишається ОДНЕ голосування в 300 голосів. Розуміємо, що воно можливе після відміни правового режиму воєнного стану.

3. Якщо Зеленський ще не забув про свою ОДНУ з ГОЛОВНИХ передвиборчих обіцянок – бути Президентом лише ОДИН термін, то нині вкрай актуальною є його заява про відмову від участі у прийдешніх виборах Президента.

Переконаний, що виконання цих 3 пунктів суттєво змінить тональність Трампа і К., які актуалізували тему НЕГАЙНИХ виборів в Україні.

Це продемонструє також готовність влади за умов миру/перемирʼя у відповідності до вимог Конституції провести у 60-денний термін парламентські та місцеві вибори, у 90-денний – президентські.

Даний тест пропоную як конструктивну ПОРАДУ владі за сьогоднішніх вкрай НЕСПРИЯТЛИВИХ переговорних позиціях для України.

В той же час вірогідність укладення мирної угоди чи бодай оголошення різдвяного перемирʼя оцінює як МІНІМАЛЬНУ.