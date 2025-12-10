НАБУ проводит обыски в Государственной налоговой службе: что известно

НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) проводит обыски в центральном аппарате и региональных управлениях ГНС (Государственная налоговая служба) по поводу деятельности рисковых предприятий в 2024-2025 годах. Отмечается, что ГНС полностью сотрудничает со следствием, предоставляя доступ к документам и информации.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба. Действия детективов происходят, в частности, в Главных управлениях ГНС Хмельницкой и Николаевской областей.

По данным службы, обыски проходят 10 декабря 2025 года. В то же время следственные действия проводились и в центральном аппарате налоговой. Официально подробности расследования не разглашаются, а досудебное следствие и материалы дела остаются компетенцией правоохранительных органов.

Уголовное производство касается событий, которые происходили в 2024 году и завершились в начале 2025-го. По предварительной информации, расследование связано с деятельностью рисковых предприятий. Согласно сообщению, руководство и сотрудники ГНС полностью содействуют работе антикоррупционных органов. В службе отмечают, что Государственная налоговая служба Украины действует в правовом поле и всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с правоохранительными органами.

Обыски проходят в рамках комплексного расследования, цель которого – установить факты нарушений в сфере контроля за рисковыми предприятиями и финансовыми операциями, которые могут иметь признаки коррупционных схем. На данный момент информация о подозреваемых или конкретных результатах следственных действий не обнародуется.

