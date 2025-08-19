'Не знаем, хватит ли у Путина смелости': Мерц сказал, когда может состояться трехсторонняя встреча Украина-Россия-США

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц отдал должное президенту США Дональду Трампу за то, что он убедил диктатора России согласиться на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. В то же время немецкий политик сомневается, что у Владимира Путина хватит смелости решиться на такую встречу.

Также Мерц подчеркнул, что есть вероятность организации прямых переговоров Зеленского и Путина в ближайшие две недели. Об этом сообщает Reuters.

Место встречи выбирают

Глава немецкого правительства заявил, что встреча, на которую Путин согласился во время телефонного разговора с Трампом, состоится в пока неопределенном месте. При этом Мерц выразил сомнения, что такая встреча вообще состоится. По словам канцлера ФРГ, у Путина попросту может не хватить смелости, чтобы провести переговоры с Зеленским.

"Мы не знаем, хватит ли у российского президента смелости посетить такой саммит. Поэтому его нужно убеждать", – сказал Мерц.

Что предшествовало

В перерыве встречи с европейскими лидерами американский президент переговорил с российским диктатором по телефону. Трамп договорился о том, что в течение следующих двух недель состоится встреча российского и украинского лидеров.

Кроме того, если встреча Путина и Зеленского будет успешной, Трамп направит после этого еще одно приглашение на трехстороннюю встречу, чтобы переговоры могли "действительно начаться".

По результатам переговоров в Вашингтоне канцлер Германии заявил, что Трамп впечатлен тем, что европейцы выступили единым фронтом, и теперь их переговоры с администрацией США перейдут к обсуждению деталей гарантий безопасности для Украины.

Напомним, Зеленский заявил, что встречи между Украиной и РФ, а также трехсторонняя встреча Украина-Россия-США должны состояться без всяких условий. Глава государства отметил, что речь не идет даже о прекращении огня на время переговоров.

Как писал OBOZ.UA, 17 августа Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки приняли историческое решение. Вашингтон готов принять участие в гарантиях безопасности для Украины.

