"Мы хотим, чтобы Россия проиграла, а Украина победила": американский сенатор назвал лучший способ добиться этого. Видео

Сенатор США от Демократической партии и член Комитета по вооруженным силам Марк Келли призвал американские власти усилить поддержку Украины. Он потребовал от коллег прекратить бесконечные проволочки и обеспечить Украину всем необходимым – это, по его словам, лучший способ обеспечить победу Киева над страной-агрессором Россией.

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Об этом Марк Келли заявил в интервью The Global Gambit. Он подчеркнул, что разгромить агрессора можно не словами, а только на поле боя.

Келли призвал обеспечить Украину необходимым оружием

Американский сенатор подчеркнул, что Украина не просит США напрямую вступать в войну или отправлять американских военных на фронт.

По его словам, Киев обращается к союзникам лишь с просьбой предоставить необходимое вооружение и военное оборудование для защиты своего государства.

"Украина не просит нас воевать с ними с помощью американских войск на территории Украины. Они просто просят немного помочь с оборудованием", – заявил Келли.

Он подчеркнул, что у Вашингтона есть все возможности для того, чтобы помочь украинским Силам обороны добиться успеха на поле боя.

"Хочу, чтобы Россия потерпела сокрушительное поражение"

Сенатор не скрывал своей позиции по поводу войны, которую Россия ведет против Украины. По словам Келли, конечным результатом должно стать поражение страны-агрессора и победа Украины – именно этого хочет подавляющее большинство американцев.

В то же время Марк Келли раскритиковал нынешнюю политику Белого дома в отношении поддержки Украины. По его мнению, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом процесс принятия решений о помощи Киеву почти полностью прекратился.

"Мы хотим, чтобы Россия проиграла. Я хочу, чтобы Россия потерпела сокрушительное поражение. Я хочу, чтобы Украина победила. Лучший способ добиться этого – оказать им помощь, в которой они нуждаются. А такого здесь не было со времён этой администрации. То есть с тех пор, как Дональд Трамп принес присягу", – подчеркнул американский политик.

Келли фактически обвинил администрацию Трампа в недостаточно активной поддержке Украины на фоне продолжающейся российской агрессии.

Келли один из самых активных сторонников Украины в Сенате

Бывший астронавт Марк Келли является членом Комитета по вооруженным силам Сената США иодним из самых последовательных сторонников военной помощи Украине среди американских законодателей.

С начала полномасштабного вторжения России он неоднократно посещал Украину, встречался с украинским руководством и выступал за увеличение поставок современного вооружения для украинской армии.

Сенатор также поддерживает предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, дальнобойных ракет, артиллерийских боеприпасов и другого вооружения, которое, по его убеждению, способно изменить ситуацию на фронте в пользу Киева.

Заявление американского сенатора прозвучало на фоне дискуссий в США и странах НАТО относительно дальнейших объемов поддержки Украины.

Украинские власти неоднократно подчеркивали, что своевременные поставки современных систем ПВО, дальнобойного вооружения, боеприпасов и финансирование оборонной промышленности остаются одним из ключевых факторов сдерживания российской агрессии.

По мнению Келли, союзники должны сосредоточиться не на политических спорах, а на практических решениях, которые помогут Украине защитить свою территорию и заставят Россию отказаться от продолжения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения конфликта с Ираном намерен сосредоточиться на войне России против Украины. Он также выразил убеждение, что президент Украины и лидер Кремля якобы демонстрируют готовность к возможным мирным переговорам.

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