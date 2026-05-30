Сенатор Келли в Одессе: 'Украина доказала, что российская военная машина может сломаться'

Сенатор США Марк Келли во время выступления на Черноморском форуме по безопасности в Одессе заявил, что Украине удалось доказать: российская военная машина может сломаться.

Об этом сообщила команда Black Sea Security Forum.

По словам американского сенатора, до полномасштабного вторжения российская военная машина казалась несокрушимой. Однако Силам обороны удалось доказать, что это миф.

"Украине удалось доказать, что военная российская машина может сломаться. И даже все эти вооруженные колонны российской артиллерии могут встретиться с достойным ответом. И сейчас мы находимся в этапе, когда конфликт формируется дронами, кибероперациями и войной не только на поле боя, но и онлайн. Мы видим, как быстро интегрируются новые технологии, и как современные технологии могут влиять на все противостояние", – отметил Марк Келли.

В то же время он добавил, что формат современной российско-украинской войны в чем-то уникален, поскольку даже для США современный характер боевых действий не похож на любой другой, свидетелем или участником которого была американская сторона.

"Уроки, которые мы сейчас получаем в Украине, действительно очень большие. Фактически сегодня это формирует новую эру. Стратегическую реальность, с которой мы все должны считаться", – добавил сенатор.

Отметим, Black Sea Security Forum – ежегодный международный форум по безопасности, инициатором и председателем которого является народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Третий Черноморский форум по безопасности, который начался 29 мая 2026 года, объединил более 1200 гостей со всего мира, в частности политиков, дипломатов, послов и аналитиков. Как и в 2025 году, Форум посвящен решению наиболее актуальных вызовов безопасности, экономических и политических вызовов в Черноморском регионе.