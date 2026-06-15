"Путин и Зеленский выглядят готовыми к миру": Трамп заявил, что планирует сосредоточиться на войне в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения конфликта с Ираном намерен уделить больше внимания войне России против Украины. Он также выразил убеждение, что президент Украины и лидер Кремля якобы демонстрируют готовность к возможным мирным переговорам.

Видео дня

Об этом Трамп сказал во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Американский лидер сообщил, что накануне провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, которые, по его словам, были "очень плодотворными".

Трамп хочет сосредоточиться на войне в Украине

Президент США отметил, что после урегулирования ситуации вокруг Ирана Вашингтон планирует активнее заниматься вопросом российско-украинской войны.

По его словам, сейчас есть шанс продвинуться в направлении возможного завершения боевых действий.

"У нас вчера состоялся хороший разговор с президентом Зеленским и президентом Путиным. И я вижу, что, возможно, мы сможем что-то сделать в этом вопросе. Я действительно так думаю. Я думаю, что они оба открыты для этого. Теперь, когда это завершено (война в Иране – Ред.), мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести дело до конца", – заявил Трамп.

Трамп считает, что стороны готовы к переговорам

Американский президент высказал мнение, что как Владимир Зеленский, так и Владимир Путин якобы готовы рассматривать возможность переговорного процесса.

В то же время Трамп не уточнил, идет ли речь о подготовке конкретных мирных переговоров или о новых дипломатических контактах между сторонами. Он лишь заявил, что стороны "выглядят готовыми к миру".

Как известно, американский лидер неоднократно заявлял о намерении способствовать прекращению войны в Украине и добиться дипломатического урегулирования.

Трамп озвучил потери в войне

Во время общения с журналистами президент США также заявил, что война ежемесячно уносит тысячи жизней. По его словам, подавляющее большинство погибших – военнослужащие.

Он в очередной раз назвал цифры, которые постоянно озвучивает без ссылки на источник такой статистики.

"Ежемесячно в войне России против Украины гибнут 25 тысяч человек, и преимущественно это солдаты. Этого не должно происходить", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в электронном виде. С американской стороны документ подписали президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс, а с иранской – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Подписание меморандума станет началом 60-дневных переговоров о завершении войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!