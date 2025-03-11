'Безопасность Украины связана с безопасностью США': американский сенатор Келли после визита в Киев призвал Трампа возобновить помощь ВСУ

Американский сенатор от Аризоны Марк Келли из Демократической партии, который 9 марта посетил Украину и встретился с воинами Сил обороны и ветеранами, заявил, что будет информировать политиков Соединенных Штатов, насколько необходима сейчас поддержка Киева со стороны Вашингтона. По его словам, безопасность Украины связана с безопасностью Соединенных Штатов.

Видео дня

Об этом Келли написал на своем аккаунте в соцсети Х по итогам визита в Украину. Сенатор подчеркнул, что все хотят, чтобы война России против Украины закончилась, но любое соглашение должно защищать безопасность Украины и не может предусматривать уступки российскому диктатору Путину.

"Эта война началась с того, что Путин считал трехдневной операцией по взятию Киева и контролю над всей Украиной. Теперь, через три года, этого не произошло. Поддержка Америки и союзников была важной причиной этого, но я видел, как ее прекращение сейчас рискует тем, за что многие украинцы положили свою жизнь. И хотя наша поддержка не была бесплатной, мы не отправили даже половину того, что говорит президент Трамп", – говорится в сообщении.

Он отметил, что пауза в военной помощи только усложнила борьбу Украины против России.

"У них заканчивается определенное оружие, которое прошло большую часть пути в Украину. Прекращение передачи этого оружия только помогает россиянам. Россияне станут увереннее и будут пытаться вести более сложное соглашение на переговорах о прекращении огня. Мы должны вести переговоры с позиции силы", – подчеркнул сенатор.

По словам Келли, Трамп пытается ослабить позицию Украины и такие действия нуждаются в разъяснении.

"Если Путин одержит победу, он не согласится на прекращение огня и в конце концов будет угрожать союзнику по НАТО, а это ставит под угрозу американские войска и американский народ", – отметил политик.

К тому же он выразил свое восхищение украинским народом, а также заявил, что проинформирует политиков в Вашингтоне о важности поддержки Украины.

"Как всегда меня восхищает решимость, с которой они (украинцы) борются за свою страну перед лицом незаконного вторжения Путина. Одно очевидно: никто не хочет завершения этой войны больше чем президент Зеленский и украинский народ. Безопасность Украины связана с безопасностью Соединенных Штатов, поэтому я поддерживаю Украину", – написал Келли.

Один из постов сенатора американский миллиардер Илон Маск прокомментировал словами: "Ты предатель".

"Илон, если вы не понимаете, что защита свободы является основным принципом того, что делает Америку большой и обеспечивает нашу безопасность, возможно, вам следует оставить это тем, кто это понимает", – ответил Келли.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее владелец Space X Илон Маск сообщил о масштабной кибератаке на соцсети Х. Он также заявил, что к этому может быть причастна Украина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!