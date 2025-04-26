'Мы благодарны за помощь Украине': Зеленский в Ватикане встретился с претендентами на должность Папы. Фото та відео

В субботу, 26 апреля, после похорон Папы Франциска президент Украины Владимир Зеленский в Ватикане встретился с претендентами на должность понтифика. В частности, он пообщался с кардиналами Маттео Дзуппи и Пьетро Паролини.

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Детали встреч украинский лидер рассказал в Telegram. Зеленский подчеркнул, что поблагодарил обоих претендентов на должность Папы "за помощь".

Встреча Владимира Зеленского с Маттео Дзуппи

Глава государства выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска.

"Для нас сегодня очень важно быть здесь и объединиться со всем миром. Мы всегда с большим уважением относились к Папе Франциску. Он всегда боролся за мир для людей во всем мире, включая Украину", – отметил Владимир Зеленский.

Президент также выразил благодарность за помощь со стороны Ватикана, лично Понтифика и Маттео Дзуппи в возвращении незаконно депортированных и перемещенных Россией украинских детей и освобождении пленных. Эта тема была одной из ключевых во время встречи.

"Это самое главное. Вернуть больше жизни домой, к близким, к родным. И поэтому вы нам уже помогали с детьми, и мы возвращаемся сегодня к вам. К сожалению, еще есть предмет обращения. Это значит, что есть очень много детей, которые содержатся вне их воли на территории России. Мы хотим вернуть их домой, и поэтому за такой помощью мы снова обращаемся в Ватикан", – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства также поблагодарил за возможность встретиться с Президентом США Дональдом Трампом в соборе Святого Петра. Президент Украины рассказал, что эта встреча была очень позитивной, и отметил, что стратегическое партнерство между Украиной и Соединенными Штатами Америки чрезвычайно важно.

"Это именно то, чего хотел Папа Франциск. Чтобы был диалог, чтобы главные герои могли встретиться и решить все вопросы. Он всегда говорил, что нужно делать больше для Украины и мира", –– сказал кардинал.

Встреча Владимира Зеленского с Пьетро Паролином

Также президент Украины Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Глава государства выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска и отметил, что Украина ценит его молитвы за нашу страну и мир.

Владимир Зеленский и Пьетро Паролин уделили особое внимание пути справедливого и длительного мира. Президент проинформировал о совместных с США, Европой и другими странами мира дипломатических усилиях по установлению полного, безусловного прекращения огня, которое должно стать первым шагом.

Глава государства поблагодарил за позицию государственного секретаря относительно права Украины на самозащиту и невозможность навязывания условий мира стране, подвергшейся нападению.

"Украина рассчитывает на то, что Святой Престол и дальше будет играть важную роль в объединении международных усилий для достижения мира, возвращении незаконно перемещенных и депортированных Россией украинских детей и освобождении пленных", – подчеркнул президент.

Кардинал Пьетро Паролин, 70 лет, Италия

Кардинал Пьетро Паролин, нынешний государственный секретарь Ватикана, является одним из главных претендентов на папский престол по версиям букмекеров. Его часто называют политически сдержанным и умеренным. Значительную часть своей карьеры Паролин провел в дипломатических структурах Святого Престола, в частности, работал в ватиканских представительствах в Нигерии и Мексике.

Кардинальский сан он получил из рук Папы Франциска, впоследствии назначившего его и на должность государственного секретаря. Кроме итальянского, Паролин свободно владеет французским, английским и испанским языками. Его считают доверенным лицом Франциска и возможным продолжателем его наследия.

Кардинал Маттео Дзуппи, 69 лет, Италия

Маттео Дзуппи, президент Итальянской епископской конференции, является уроженцем Рима и занимал важный пост архиепископа Болонья, что делает его влиятельной фигурой в Ватикане Папы Франциска. В 2023 году Дзуппи, которого считают близким к Франциску, была поручена важная миротворческая миссия в Украине, во время которой он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

В том же году он посетил США для встречи с католиком президентом Джо Байденом. В 2019 году Маттео Дзуппи получил сан кардинала от Папы Франциска.

Напомним, что 26 апреля Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Рим на прощание с Папой Римским Франциском, умершим утром 21 апреля в возрасте 88 лет. С 14 февраля Франциск находился в больнице в тяжелом состоянии, хотя накануне предстал перед верующими по случаю Пасхи и в своей речи упомянул о войне в Украине.

В Риме президент Украины провел короткую встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом — это была их первая личная встреча после напряженного разговора в Вашингтоне два месяца назад, которая длилась около 15 минут. Затем они заняли свои места на площади Святого Петра, чтобы отдать Папе Римскому Франциску последнее уважение. В это время Зеленского тепло поздравили аплодисментами, что стало выразительным знаком поддержки Украины в условиях войны.

Сразу по прибытии в Рим Трамп заявил, что большинство пунктов соглашения по миру в Украине согласованы, сторонам нужно организовать встречу на "очень высоком уровне".

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