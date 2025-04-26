Зеленского встретили аплодисментами на прощании с Папой Римским. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан на похороны Папы Франциска, где его тепло поздравили аплодисментами на площади Святого Петра. До церемонии он коротко пообщался с Дональдом Трампом – это была их первая личная встреча после напряженного разговора в Вашингтоне два месяца назад.

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Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на источники в Ватикане. Издание отмечает, что появление Зеленского на площади вызвало заметную реакцию среди людей – его приветствовали аплодисментами, что стало выразительным знаком поддержки Украины в условиях продолжающейся войны.

Отмечается, что до последнего момента участие главы украинского государства оставалось под вопросом. Однако около семи утра Зеленский вместе с Еленой Зеленской прибыл в Рим и остановился в отеле Parco dei Principi. Дональд и Мелания Трамп прибыли в Италию накануне вечером и поселились на вилле Таверна – резиденции посла США.

Во время прощальной мессы гостей разместили в шесть рядов красных стульев.

Президент Украины и первая леди стояли в первом ряду рядом с Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Их места определял протокол, сформированный по французскому алфавиту. Несмотря на близость, между лидерами остаются серьезные разногласия в видении будущего мира.

Кроме алфавитного порядка, лидеров разделяют и совершенно разные подходы к концепции мира. Вблизи сидела делегация РФ, в том числе министр культуры Ольга Любимова и митрополит Антоний Волоколамский от Русской православной церкви. Владимира Путина, как и предполагалось, среди присутствовавших не было.

Как сообщал OBOZ.UA, сразу по прибытии в Рим Трамп заявил, что большинство пунктов соглашения по миру в Украине согласованы, сторонам нужно организовать встречу на "очень высоком уровне".

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