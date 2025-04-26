Мир прощается с Папой Римским Франциском: все детали онлайн

В субботу, 26 апреля, проходит прощание с главой Католической церкви Папой Римским Франциском. В Ватикан приедут 170 делегаций из разных стран, среди которых – более 50 лидеров государств и правительств, влиятельные церковные деятели, а также соберутся тысячи верующих.

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Прощальная литургия начнется в 11.00 по Киеву на площади Святого Петра. Похороны Франциска будут отличаться от традиционных и пройдут под защитой истребителей, эсминца и антидроновых систем. Святую прощальную мессу возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, являющийся главой Коллегии кардиналов. После богослужения и обряда последнего напутствия гроб с телом Папы Франциска перевезут в базилику Санта Мария Маджоре в Риме, где и состоится погребение.

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10:00 – в первом ряду на лестнице собора Святого Петра во время похорон Папы Франциска разместятся самые влиятельные мировые лидеры. Среди них президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон.

Согласно предварительному плану рассадки, места в первом ряду, справа от главной палатки возле собора, будут занимать главы государств и члены королевских семей. Премьер-министры будут расположены ниже, то есть не рядом с президентами своих стран. Рассадка будет происходить в соответствии с алфавитом, по французски – официальным дипломатическим языком.

Первым в ряду будет президент Аргентины Хавьер Милей. Рядом с ним будут сидеть президент Италии Серджо Маттарелла вместе с дочерью Лаурой, а также премьер-министр Италии Джорджия Мэлони. Далее в ряду – представители королевских семей и главы других государств.

Ближе к входу в базилику сядут Трампа, которого посадят между президентами Эстонии и Финляндии. Макрон будет рядом с президентом США.

Также в первом ряду будут присутствовать представители Святого Престола: заместитель по общим делам Госсекретариата, монсеньор Эдгар Пенья Парра – среди королевских лиц и глав государств, а министр иностранных дел Ватикана монсеньор Пол Ричард Галлахер – среди президентов и премьеров.

Где и когда смотреть онлайн-трансляцию похорон Папы Франциска

Прямые трансляции похорон Папы Франциска можно будет смотреть на YouTubе-каналах языковых редакций Радио Ватикана, Телевидения Возрастного Слова (EWTN).

В Украине похорон онлайн будет транслировать "Живое телевидение", а отец Виталий Храбатин будет комментировать это событие на украинском языке. Начнется в 11:00 по киевскому времени в субботу, 26 апреля. Кроме этого, трансляции будут на "Первом канале" и "Суспільному".

Кто из мировых лидеров прибудет на прощание и захоронение Папы

На похороны понтифика готовят визиты президент США Дональд Трамп, для которого поездка станет первым зарубежным визитом с начала его второго срока, а также президент Владимир Зеленский. Однако украинский лидер может не успеть, но, по его словам, наша страна будет представлена на достойном уровне.

О своих намерениях приехать на похороны Папы Франциска также сообщили экс-президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Италии Джорджа Мэлони, президенты Аргентины и Франции Хавьер Милей и Эммануэль Макрон, принц Уэль Лула да Силва и другие мировые лидеры.

Папа Франциск сам изменил порядок захоронения

Похороны пройдут по новым правилам, которые Франциск утвердил еще при жизни. Он хотел, чтобы церемония была скромной и без древних пышных обрядов.

Тело Папы положат в простой деревянный гроб с цинковой вставкой. Раньше для понтификов использовали три саркофага. Также гроб установят не на повышении и оставят открытым для прощания.

По словам Службы папских литургических церемоний, новый порядок захоронения должен подчеркнуть, что Папа — прежде всего, пастырь и ученик Христа, а не могущественный правитель.

В завещании Франциск попросил похоронить его в базилике Санта Мария Маджоре – его любимой святыне в Риме. Он часто приходил туда на молитву перед апостольскими путешествиями и после них, прося защиты у Пресвятой Богородицы. Гроб с телом медленно перевезут через Рим в базилику, чтобы люди могли попрощаться.

Особое место во время церемонии займут бедные и нуждающиеся, которым Папа помогал при жизни. Они будут стоять на лестнице базилики, чтобы отдать ему последнее уважение.

Гробница Папы Франциска будет расположена в боковом проходе базилики. Она сделана из лигурийского мрамора. На плите будет только одно латинское слово - Franciscus. Над гробницей повесят копию его наперсного креста.

В базилике Святого Петра закрыли гроб с телом Папы Франциска

Вечером 25 апреля 2025 г. в базилике Святого Петра состоялась церемония закрытия гроба с телом Папы Франциска. Обряд возглавил кардинал Кевин Фаррелл Камерленг Святой Римской Церкви. Церемония была частной – на ней были только ближайшие сотрудники Папы и его родственники.

Прощание длилось почти три дня: с 11:00 в среду до 19:00 пятницы. За это время базилику посетили 250 тысяч человек.

По традиции к гробу положили:

монеты, отчеканенные за время его понтификата;

официальные медали, выпущенные ежегодно во время служения;

специальный документ "Rogito" - на латинском языке описана биография Папы, основные события его понтификата и дата смерти. Документ был помещен в металлический контейнер.

На цинковый гроб положили крышку с крестом, гербом Папы и табличкой с его именем, датами рождения и понтификата. Затем гроб запечатали печатями Камерленга, Префектуры Папского Дома, Бюро Литургических Богослужений и Капитулы базилики Святого Петра.

После этого гроб поместили во внешний деревянный гроб, который также закрыли и опечатали. На ее крышке также установлен крест и герб Папы Франциска.

В течение ночи у гроба Святейшего Отца продолжалось молитвенное бдение, организованное капитулой базилики.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 21 апреля в возрасте 88 лет умер Папа Римский Франциск – первый иезуитский понтифик, первый Папа из Латинской Америки. С 14 февраля Франциск находился в больнице в тяжелом состоянии, хотя накануне предстал перед верующими по случаю Пасхи и в своей речи упомянул о войне в Украине.

Что делают в Ватикане после смерти Папы и как выбирают нового читайте в нашем материале. Этот процесс имеет давние традиции и глубокое символическое значение для христиан всего мира.

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