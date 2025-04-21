Умер Папа Римский Франциск: чем болел понтифик и что говорил о войне в Украине

Папа Римский Франциск умер утром в понедельник, 21 апреля. Понтифику было 88 лет.

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О смерти Папы сообщили в Ватикане. "Из Дома святой Марты поступило печальное известие. Папа Франциск вернулся в дом Небесного Отца", – говорится в сообщении.

О кончине папы Римского Франциска в понедельник также объявил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.

"Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о кончине нашего папы Франциска. Сегодня в 7:35 утра (8:35 по Киеву. – Ред.) епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его церкви", – цитирует его пресс-служба Ватикана.

По словам кардинала, Франциск "научил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и обездоленных".

"С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу папы Франциска бесконечной милосердной любви Единого и Триединого Бога", – заявил Кевин Фаррелл.

С 14 февраля Франциск находился в больнице в тяжелом состоянии. Сначала его госпитализировали с бронхитом, но в больнице его состояние ухудшилось.

У Папы обнаружили полимикробную инфекцию дыхательных путей. Поэтому в Ватикане заявили о "сложной клинической ситуации" со здоровьем понтифика.

В должность Папы Римского он вступил в 2013 году. Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо), родившийся в Аргентине, стал первым в истории Папой из нового света.

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