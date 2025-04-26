Зеленский встретился с Трампом: планируются еще одни переговоры

Президент Владимир Зеленский в Риме проводит встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. В то же время первая леди Елена Зеленская прибыла на прощание с Папой Римским Франциском.

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Об этом заявил спикер главы государства Сергей Никифоров. Накануне глава Белого дома не исключал разговора с украинским лидером в день похорон понтифика, 26 апреля.

Позже стало известно, что встреча между политиками закончилась: Трампа и Зеленского заметили с другими лидерами на площади Святого Петра, чтобы отдать Папе Римскому Франциску последнее уважение.

Как сообщает издание la Repubblica, оба президента договорились о еще одной встрече после похорон для дальнейших переговоров.

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