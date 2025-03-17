Ватикан показал фото Папы Римского впервые после госпитализации

В воскресенье, 16 марта, Ватикан опубликовал фото Папы Римского Франциска впервые после госпитализации. Он находится в стабильном состоянии.

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Об этом сообщает Vatican News. Стоит отметить, что понтифик уже более месяца, с 14 февраля, находится в больнице. В настоящее время 88-летнему Франциску проводят респираторную терапию и физиотерапию.

Фотограф снял понтифика со спины, в инвалидной коляске, в фиолетовом стихаре и эпитрахиле после сослужения мессы. На фото он смотрит на распятие на алтаре часовни, куда ходит молиться каждый день с тех пор, как его состояние немного улучшилось.

"Утром он сослужил воскресную Святую Мессу в часовне рядом со своей палатой и в этот день не принимал ни одного посетителя. Папа с хорошими результатами продолжает назначенную терапию, в том числе дыхательную и двигательную реабилитацию, а день провел между молитвой, отдыхом и некоторой работой", – говорится в .

Напомним, что Папа Римский Франциск намерен оставаться на своем посту в ближайшие годы, несмотря на ухудшение состояния здоровья. В частности он утвердил новый трехлетний процесс реформ в католической церкви.

С тех пор, как 88-летний Папа Франциск был госпитализирован в больницу в критическом состоянии с двусторонней пневмонией, все чаще раздаются упоминания о Судном дне. Ведь 900-летняя книга, найденная в секретных архивах Ватикана, утверждает, что со смертью Папы Римского придет конец света.

Ранее сообщалось, что американская платформа прогнозов на основе ставок в криптовалюте Polymarket снова открыла противоречивое паре. Пользователи площадки голосуют собственными кошельками за то, будет ли избран новый Папа Римский в 2025 году. Сумма ставок уже превысила $697 тыс. и цифра продолжает стремительно расти.

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