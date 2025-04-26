'Большинство пунктов согласовано': Трамп заявил, что Россия и Украина близки к заключению соглашения и призвал прекратить кровопролитие

Большинство пунктов соглашения о мире в Украине согласованы, сторонам нужно организовать встречу на "очень высоком уровне". Так заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сразу по прибытии в Рим.

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Об этом американский лидер сообщил в собственной социальной сети Truth Social. Трамп прибыл в Рим, чтобы посетить похороны Папы Римского Франциска.

"Только что приземлился в Риме. Хороший день для переговоров и встреч с Россией и Украиной. Они очень близки к соглашению, и теперь обе стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы "завершить это". Большинство основных пунктов согласовано. Остановите кровопролитие СЕЙЧАС. Мы будем везде, где это необходимо, чтобы помочь положить КОНЕЦ этой жестокой и бессмысленной войны", – отметил Трамп буквально.

Американский лидер прилетел в Рим около полуночи. Политик сразу отправился на виллу Таверна, откуда утром он и его жена отправятся в базилику Святого Петра. Днем в субботу, после участия в траурных мероприятиях, президент Соединенных Штатов улетит в Вашингтон.

Как сообщал OBOZ.UA, заявлению Трампа предшествовала встреча спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и российского диктатора Владимира Путина, которая состоялась 25 апреля, и длилась три часа.

Сам Трамп по этому поводу отметил, что переговоры по общему мирному соглашению между Россией и Украиной продвигаются "гладко". Он надеется, что успех в этом вопросе возможен в ближайшее время.

Известно, что на новой встрече Уиткофф должен был обсудить с Путиным требования США к РФ в рамках потенциального мирного соглашения. В частности, Вашингтон требует от Кремля забыть о "демилитаризации" Украины и признать ее право на военную силу. Также, по плану американцев, РФ должна будет уступить Запорожскую АЭС.

Уполномоченные Украины уже передали США список "красных линий" на любых переговорах, этот документ "лежит на столе" у Трампа. По данным нескольких изданий, он исключает признание украинского Крыма российским, как и других оккупированных территорий.

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