Папа Римский в пасхальной речи вспомнил Украину: что сказал понтифик

Папа Римский Франциск на Пасху обратился к верующим всего мира с пасхальной речью. Ее вместо понтифика провозгласил церемониймейстер папских богослужений Диего Равелли, сам Папа присутствовал на балконе базилики Святого Петра, однако из-за состояния здоровья не смог зачитать речь сам.

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В речи глава Римско-католической церкви упомянул о нашем государстве, пожелав "мира страждущей Украине" и достижения справедливого и длительного завершения войны. Полный текст пасхальной речи был обнародован в Ватикане.

В своей речи Папа Римский упомянул о "многочисленных конфликтах, затрагивающих разные уголки мира" и выразил надежду, что люди могут вернуть мир на планету. В частности, он упомянул о необходимости установления "справедливого и продолжительного мира" в Украине.

"Пусть Воскресший принесет пасхальный дар мира в страждущую Украину и поощрит все привлеченные стороны и в дальнейшем прилагать усилия, направленные на достижение справедливого и длительного мира", – подчеркнул глава Римско-католической церкви.

Вспомнил Франциск и о войне на Ближнем Востоке.

"Мне близки страдания христиан в Палестине и Израиле, а также всего израильского и палестинского народов. приводит к драматической и позорной гуманитарной ситуации. Обращаюсь с призывом к воюющим сторонам: прекратите огонь, пусть будут освобождены заложники и оказана помощь людям, голодающим и стремящимся к мирному будущему!" – подчеркнул он.

Также понтифик призвал "молиться за христианские общины в Ливане и Сирии, которые, в то время как последняя переживает деликатный переходный период своей истории, стремятся к стабильности и участию в судьбе своих стран.

"Отдельное мнение обращаю также к народу Йемена, который переживает один из самых плохих в мире "длительных" гуманитарных кризисов из-за войны, и призываю всех найти решение с помощью конструктивного диалога", - добавил Папа Римский.

Он подчеркнул, что молится за "скорейшее подписание и имплементацию окончательного Мирного Соглашения между Арменией и Азербайджаном, которое привело бы к долгожданному примирению в регионе", за то, чтобы не обострялись напряжение и кризисы на Балканах, за мир и утешение для людей в Африке, в частности в Демократической Судане, Сахели, на Африканском Роге и в регионе Больших озер, а также за Мьянму, до сих пор страдающую от последствий разрушительного землетрясения.

Путь к миру на планете, по убеждению Папы Франциска, заключается в обеспечении фундаментальных свобод человека, уважения к другим взглядам и культурам, а также "настоящего разоружения".

"Ни один мир невозможен там, где нет религиозной свободы или где отсутствуют свобода совести и слова и уважение к взглядам другого человека. Ни один мир невозможен без подлинного разоружения! Необходимость каждого народа позаботиться о собственной обороне не может превращаться в общую гонку перевооружения. Пусть же свет Пасхи побуждает нас к преодолению барьеров, которые создают разногласия и отягощены политическими и экономическими последствиями. Пусть побуждает нас заботиться друг о друге, увеличивать взаимную солидарность, трудиться ради целостного развития каждой человеческой личности", – сказал понтифик.

Франциск обратился к мировым лидерам с призывом "не поддаваться логике изолирующего страха". В условиях стремительного роста угроз новых войн и конфликтов национальные правительства, по его мнению, должны тратиться не на усиление своих армий и способности защищаться от агрессии, а "использовать доступные ресурсы для того, чтобы помогать нуждающимся, преодолевать голод и содействовать инициативам, помогающим развитию".

"Все это – "оружие мира", строящее будущее, вместо того, чтобы сеять смерть! Пусть же никогда не будет слишком мало принципа гуманности, как основы наших ежедневных действий. Перед лицом жестокости войн, которые затрагивают беззащитное гражданское население, нападают на школы, больницы и гуманитарных работников, мы не можем позволить себе забыть, что удары поражают не цели, а людей, наделенных душой и достоинством. И в этом юбилейном году пусть Пасха также станет благоприятной возможностью для освобождения военнопленных и политических заключенных!" – отметил Папа Римский.

В этом году глава Римско-католической церкви не смог лично провести Пасхальную службу из-за возобновления после пневмонии. Вместо него 20 апреля 2025 праздничную мессу в базилике Святого Петра проводил кардинал Анджело Комастри, бывший архиепископ базилики.

А вот на балконе базилики Святого Петра он таки появился. Понтифик выехал к тысячам людей, собравшихся на площади Святого Петра, на коляске и помахал толпе со словами "Христос воскрес".

Сам 88-летний глава Римско-католической церкви до сих пор восстанавливается после тяжелой формы двусторонней пневмонии, едва не стоившей ему жизни. С тех пор как Папа вернулся в Ватикан 23 марта после 38 дней в больнице, он появлялся на публике всего несколько раз. Франциск пропустил большие религиозные службы Страстной пятницы и Великой субботы, а за считанные дни до Пасхи появились сообщения, что Папа Римский не будет возглавлять пасхальное богослужение в Ватикане.

Напомним, о том, что Папа Римский наконец-то возвращается в резиденцию в Ватикане после тяжелой болезни, во время которой его даже подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, стало известно 22 марта.

На следующий день он впервые появился на публике после госпитализации.

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