'Может спровоцировать эскалацию': Китай в ООН призвал воздержаться от 'конфронтационной риторики' на тему российских дронов в Польше

Китай заявил, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши стало следствием распространения "кризиса в Украине". С такой позицией на заседании Совета Безопасности ООН выступил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан. Он призвал избегать конфронтационной риторики и отметил необходимость сохранять спокойствие.

По данным корреспондента Укринформа, дипломат во время своего выступления отметил, что в последнее время наблюдался "определенный положительный импульс диалога", но между сторонами остаются значительные разногласия. Он подчеркнул, что любое недоразумение или неправильная оценка могут углубить дефицит доверия, а "любая конфронтационная риторика может спровоцировать эскалацию".

Позиция китайского дипломата

Гэн Шуан подчеркнул, что сейчас важно избегать шагов, которые способны расширить конфликт за пределы Украины. Он подчеркнул, что любое военное столкновение может вызвать еще большую нестабильность в регионе.

"Мы призываем все стороны должным образом сохранять спокойствие и сдержанность, решать споры путем диалога и консультаций, избегать недоразумений и неправильных оценок, а также предотвращать любое возможное расширение или эскалацию в текущем контексте", – сказал представитель КНР.

По его словам, Китай предлагает руководствоваться тремя принципами: не допускать распространения войны на территорию других государств, избегать ее дальнейшей эскалации и предотвращать разжигание конфликта любой стороной.

Заседание Совбеза

Заседание Совета Безопасности ООН было созвано после массового вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши. Инцидент вызвал обеспокоенность в мире, ведь речь идет об угрозе безопасности страны–члена НАТО.

Перед началом заседания почти полсотни стран подписали заявление, в котором назвали атаку грубым нарушением международного права и Устава ООН. Это событие заставило Варшаву впервые в истории официально требовать созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Реакция НАТО

Союзники по НАТО выразили солидарность с Польшей и осудили поведение России, которая совершила уже массированную дроновую атаку на территорию страны-члена Альянса. Это и стало реакцией НАТО на очередную провокацию российского диктатора Владимира Путина.

В Альянсе вновь заявили, что"настроены защищать каждый сантиметр своей территории", при этом сейчас будут "внимательно следить" за развитием событий. Об этом заявил генеральный секретарь Марк Рютте.

Польша теперь ищет возможности для усиления своей противовоздушной обороны. Варшава обратилась к союзникам по НАТО с просьбой предоставить дополнительные системы и технологии борьбы с беспилотниками.

Что предшествовало

Вечером во вторник, 9 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы из ряда локаций.

В ночь на 10 сентября в Польше зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства российскими БПЛА. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что польские военные применили оружие по обнаруженным целям.

Польша призвала применить четвертую статью НАТО, однако в НАТО заявили, что не считают инцидент нападением.

По данным некоторых СМИ, по меньшей мере пять БПЛА были направлены на логистический хаб в Жешуве. Еще два дрона залетели в небо Литвы, о чем публично не сообщалось.

