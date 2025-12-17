Ждать больше нельзя – ЕС пора действовать: либо репарационный кредит Украине и перелом негативной ситуации, либо капитуляция

Европейский союз оказался в ситуации, которую еще год назад считали немыслимой. Блок вынужден одновременно компенсировать сворачивание американской помощи Украине, принимать финансовые решения на грани правовых возможностей и доказывать собственную политическую субъектность в мире, где правила все чаще определяет сила, а не договоренности. В первом полугодии Европе удалось частично перекрыть паузу в поддержке со стороны США, однако уже с лета эти ресурсы начали исчерпываться. При отсутствии новых источников финансирования весной 2026 года украинские финансы могут оказаться на грани истощения – и этот дедлайн стремительно приближается.

Видео дня

Ожидание Европы больше не является вариантом. Опасность заключается в том, что бездействие обойдется гораздо дороже. После серии резких нападок со стороны Вашингтона, в том числе заявления Дональда Трампа, что европейские лидеры "слабые", ближайшие дни станут настоящим испытанием их мужества. ЕС не может позволить себе сидеть в стороне и ждать, пока судьбу Украины будут решать без него, особенно на фоне активизации мирных инициатив, в которых Брюсселю отводят роль статиста. Именно поэтому Европейская комиссия предложила механизм репарационного кредита для Украины, предварительно сняв большинство юридических предохранителей и пытаясь остаться в рамках международного права. Речь идет не о конфискации российских активов, а об использовании их в качестве финансовой основы для привлечения средств – шаг политически рискованный, но стратегически логичный.

Сопротивление этому решению растет. Часть правительств опасается правовых последствий, репутационных потерь и прямого давления со стороны Москвы, которая уже открыто угрожает судебными исками и экономическими ударами. Особенно уязвимым звеном остается Бельгия, где сосредоточена основная масса российских активов, и именно на нее направлены ключевые попытки шантажа. Формально ЕС может обойтись без ее согласия, но политически такая операция будет выглядеть как тест на единство в самый критический момент. Euroclear и Бельгия, Италия и еще несколько стран, продолжают торпедировать этот вопрос, обещая ужасные последствия для экономики союза. Но если России позволят продолжать свою "политику" бесконтрольно, в Европе не будет места, в которое стоит инвестировать, ведь следующим местом вторжения станет Эстония, Латвия, Литва или Польша.

О том, как развивается ситуация с репарационным кредитом для Украины – материале OBOZ.UA.

Важнейший саммит – последняя попытка

Брюссельский саммит, который стартует 18 декабря, является более чем очередной встречей. Европейский союз стоит перед важным выбором, поскольку стремится защитить Украину от унизительной мирной сделки, произведенной США и Россией, и одновременно пытается спасти соглашение о финансировании многомиллиардного кредита, чтобы поддержать Киев. Сумма "репарационного кредита" для Украины, формируемого за счет замороженных российских активов, обсуждается в пределах от €130 до €140 миллиардов и является частью более крупной программы до €210 млрд до 2030 года. Кредит гарантируется странами ЕС, а Украина будет возвращать средства только после получения репараций от России.

В Брюсселе министры иностранных дел и дипломаты ЕС будут бороться за то, чтобы убедить европейские правительства, которые выступают против предоставления кредита. Это проверка способности Европы действовать как единый игрок, когда ставки – не только финансирование Украины, но и доверие к самому Евросоюзу. Конечно, война выходит за рамки финансовых решений, но в том, что касается финансов, логический ход событий достаточно понятен. Другого выхода просто нет. Европа сейчас стоит перед историческим выбором. Если она захватит эти резервы и переделает их в артиллерию, беспилотники, системы ПВО и боеприпасы, это не только поможет Украине выжить, но и предотвратит гораздо более кровавое будущее для всех нас.

Первый шаг сделан – бессрочная блокировка суверенных активов РФ

Страны Евросоюза договорились утвердить пункт о чрезвычайных полномочиях, что позволит сделать бессрочную блокировку российских суверенных активов, устранив тем самым главное препятствие для предоставления Украине "репарационного кредита". Теперь решения будут принимать квалифицированное большинство, и отдельные страны уже не смогут блокировать продление санкций. Прежде всего такая мера понадобилась из-за особой позиции Венгрии и Словакии. Власти обеих стран давно и открыто выступают против генеральной линии ЕС в поддержку Украины. Бессрочное замораживание активов призвано убедить Бельгию поддержать план ЕС использовать замороженные российские средства для предоставления Украине кредита в размере до 165 млрд евро.

Бессрочная заморозка репарационного кредита и переход к голосованию большинством означают: конец эпохи шантажа внутри ЕС, фиксацию ответственности России без формального мира. . Ранее: любое государство-член могло ветировать решение, что означало стоп для всего Союза. После изменения: решение принимается квалифицированным большинством, блокирование одной или двумя странами теряет силу. Это революционный сдвиг для ЕС, где финансы, санкции и внешняя политика традиционно были заложниками консенсуса. Бессрочность - стратегическое давление на Россию: активы остаются замороженными годами, а неопределенность становится формой санкции. Фактически: время работает против РФ, а не против Украины

Такой шаг – это не отмена и не пауза, а решение, по которому: кредит существует юридически, обязательство России зафиксировано, момент фактического разблокирования средств не привязан к календарной дате. В практике Европейского Союза это не просто техническая реформа. Это перепрошивка европейской политической воли.

Что такое "репарационный кредит" в европейской логике

Гибридный финансово-правовой механизм, который сочетает заем Украине с источником погашения, привязанным не к украинскому бюджету, а к российским активам, замороженным или конфискованным в юрисдикциях ЕС. В европейской терминологии это не называется прямо "репарациями", чтобы избежать юридических ловушек и судебных блокировок. Формула выглядит так: ЕС кредитует Украину сейчас, а возвращает средства себе за счет доходов или будущей конфискации российских активов. Ключевой момент: Украина не является конечным плательщиком.

Для Европейского Союза это компромисс между: желанием профинансировать Украину быстро, страхом создать опасный прецедент полной конфискации суверенных активов и внутренними противоречиями между странами-членами. Поэтому выбранная модель не требует немедленной конфискации тела активов, но формально сохраняет правовую "осторожность", но политически – фиксирует ответственность России.

На что именно идут средства

Кредит не является "свободными деньгами". Он имеет четкие приоритеты: макрофинансовая стабильность (бюджет, социальные выплаты), восстановление критической инфраструктуры, оборонно-промышленный комплекс, энергетика и логистика, проекты восстановления по европейским стандартам. Контроль осуществляется: Еврокомиссией, счетной палатой ЕС - через механизмы аудитов.

Почему это выгодно ЕС

Для ЕС это минимизация бюджетной нагрузки на налогоплательщиков и политический сигнал: агрессия имеет финансовую цену. Фактически ЕС монетизирует замороженные активы, не трогая их напрямую.

Стратегическое значение: репарационный кредит – это де-факто репарации без формального мира, переход от помощи к принуждению агрессора платить, юридически осторожный, но политически радикальный шаг. Это первый случай, когда крупная наднациональная структура: финансирует жертву войны за счет активов агрессора еще до завершения войны.

Почему именно сейчас

Решение о бессрочном репарационном кредите и переход к голосованию большинством не возникло спонтанно. Оно стало возможным именно сейчас из-за наложения нескольких факторов, которые редко совпадают одновременно. Наглая попытка Дональда Трампа заставить Украину заключить невыгодное для себя мирное соглашение с Россией в очередной раз продемонстрировала неспособность Европы влиять на ход событий и обеспечивать собственную безопасность. Европейцы расплачиваются за десятилетия недоинвестирования в оборону и за то, что слишком долго держались за "зонтик безопасности" Америки. Однако у Европы есть один козырь: контроль над большей частью активов РФ, замороженных с начала полномасштабного вторжения.

ЕС долгое время был парализован собственным нежеланием рисковать и юридическими спорами. Раньше этому мешали: страх судебных поражений, нежелание создавать прецедент, иллюзия быстрого завершения войны. Сегодня война перешла из фазы "помощи" в фазу "ответственности". ЕС все четче осознает: поддержка Украины больше не может основываться только на политической солидарности.

Инстинктивное стремление ЕС придерживаться международного права вполне обосновано. Однако, учитывая, что не только Россия, но и администрация Трампа пренебрегают международными нормами, ЕС наконец смог рассмотреть возможность принятия чрезвычайных мер для поддержки Украины и собственной безопасности. Это многолетнее финансирование станет переломным моментом в обеспечении независимой европейской военной и бюджетной поддержки Украины. Модель "гранты + кредиты из бюджета": исчерпывает ресурсы, вызывает усталость избирателей, создает внутренние конфликты между донорами. Репарационный кредит позволяет изменить нарратив: платит не Европа – платит агрессор. Юридические риски уже посчитаны, альтернативных финансовых решений нет. ЕС не ускоряется – он догоняет реальность.

Что это означает для Украины

Решение Трампа прекратить военную помощь приведет к сокращению финансирования Украины на 40% после того, как закончится текущий пакет помощи в конце этого года. Остальное будет поставлять Европа. К началу следующего года Украина снова окажется в отчаянном положении, в котором она оказалась в первый день войны: ей придется подсчитывать, сколько недель у нее осталось боеприпасов.

Если Европа воспользуется этими замороженными российскими активами, Украина больше не зависит, и возможно, сможет сказать "нет" плохой мирной сделке Трампа. Украина сможет удерживать оборону еще как минимум три года – достаточно долго, чтобы заставить ее начать серьезные переговоры, а не прибегать к показному промедлению с процессом манипулирования Вашингтоном.

Политически для Украины последствия также принципиальны: кредит становится менее уязвимым к политическим изменениям в отдельных столицах, исчезает риск "вечного вето", помощь переходит из ручного режима в структурный. Даже если средства временно не поступают, инструмент не может быть ликвидирован одним решением. Это означает, что Путин наконец столкнется с противником, способным вести затяжную войну, и только тогда станут возможны серьезные переговоры. Только сила приведет его к реальному столу переговоров. Во-вторых, это продемонстрировало бы то, чего Европе, как утверждается, не хватает: решимости.

Что может помешать принятию решения

Внутреннее политическое сопротивление. Несмотря на потерю права вето, сопротивление возможно из-за: затягивания имплементации, апелляции в национальные суды, политические кризисы внутри стран-членов. Формально решение может быть принято, фактически – замедленное.

Четыре страны ЕС – Бельгия, Болгария, Мальта и Италия высказались против использования российских активов для выдачи Украине репарационного кредита и призвали к изучению альтернативных вариантов финансирования. В совместном заявлении они призвали Еврокомиссию и Совет ЕС отказаться от использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Эти страны настаивают на продолжении поиска альтернативных механизмов, которые бы соответствовали законодательству ЕС и международному праву, "имели бы предсказуемые параметры и минимизировали риски". Речь идет о так называемом Плане Б – выпуск совместных облигаций ЕС для финансирования Украины в ближайшие годы.

Конечно, также против Словакия и Венгрия к которым присоединился и премьер Чехии Бабиш заявив, что страна не станет гарантом для финансирования Украины, а ЕК должна найти альтернативы. Публичная критика со стороны Бельгии, Италии, Мальты и Болгарии снижает шансы на достижение соглашения о выдаче "репарационного кредита" Украине на саммите.

Решение важно не только для Украины, но и Европы

Репарационный кредит для Украины является компромиссным, но принципиально важным решением как с экономической, так и с политико-правовой точки зрения. Украина продолжает настаивать на базовом принципе международного права – ответственности государства-агрессора, включая конфискацию российских суверенных активов. В то же время согласие на репарационный кредит является тактическим шагом в условиях войны и бюджетного дефицита. Сам факт предоставления этого репарационного кредита – это серьезный политический сигнал Путину и России-агрессору, что Европа настроена на продолжение поддержки Украины, несмотря на все надежды на усталость – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

"Безусловно, это репарационный кредит, хотя он и является определенным компромиссом. Но мы продолжаем настаивать на справедливости – то есть на ответственности государства-агрессора и конфискации российских суверенных активов. Последние недели продемонстрировали серьезные сдвиги. Ведь репарационный кредит имеет не только экономическое значение для покрытия дефицита бюджета, вызванного российской агрессией, но и мощное политическое измерение. Сам факт принятия такого решения является сигналом поддержки Украины и прямым сигналом Кремлю, что Европа не отказывается от курса поддержки Украины", – отмечает Александр Мережко.

По его мнению, отдельное значение приобретает институциональный аспект. Механизм принятия этого решения позволяет обойти блокирование со стороны союзников Кремля внутри ЕС, в частности Венгрии, а потенциально и Словакии. Это создает важный прецедент – Европейский Союз постепенно отходит от парализующего принципа консенсуса в вопросах стратегической безопасности.

"Международная организация не может быть эффективной, если любое государство может заблокировать решение. Благодаря этому механизму Европейский Союз выходит на новый уровень эффективности", – подчеркивает Мережко.

По его словам, с точки зрения международного права никаких политических или экономических рисков в этом решении нет. Наоборот, речь идет о реализации базового принципа международной ответственности за преступление агрессии, которое является преступлением не только против Украины, а против всего международного сообщества. Наказание агрессора, включая репарации, является единственным путем сохранения действенности международного правопорядка.

"Репарационный кредит, если будет принят, существенно влияет на баланс сил в войне. По экономическим расчетам, Украине нужно не менее 50 миллиардов евро в год для эффективного сопротивления агрессии. Это решение позволяет поддержать не только экономику, но и составляющую безопасности, приближая справедливый мир. В дипломатическом измерении это – сильная переговорная карта Украины, в частности в диалоге с США. Солидарная позиция Европы усиливает украинские аргументы и влияет даже на решения американской администрации. Показательно, что после контактов президента США с европейскими лидерами риторика и решения становятся более конструктивными", – считает Александр Мережко.