Трамп не верит, что Путин хочет мира: в Белом доме раскрыли позицию президента США

Президент США Дональд Трамп не верит в то, что российский диктатор Владимир Путин стремится к миру. Глава Кремля вряд ли удовлетворится только Донбассом, ведь он "хочет всю Украину".

Впрочем, эти мысли не мешали Трампу публично заявлять о "миролюбии" Путина. Это следует из резонансного интервью руководительницы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, опубликованном изданием Vanity Fair.

Трамп не верит в стремление Путина завершить войну

Как пишет издание, по словам чиновницы, в команде Трампа не было единого мнения по поводу того, хочет ли Путин чего-то меньшего, чем полный захват Украины.

"Эксперты считают, что если бы он смог захватить остальную часть Донецкой области, то был бы доволен", – отметила Уайлз.

В то же время сам президент США, по ее словам, убежден, что российский диктатор не хочет мира и не верит, что тот удовлетворится только Донетчиной.

"Дональд Трамп думает, что [Путин] хочет всю страну", – подчеркнула руководитель аппарата Белого дома.

Другие заявления Сьюзи Уайлз

В нескольких разговорах с автором материала, состоявшихся в разное время в течение года, Уайлз сделала и другие интересные заявления.

В частности, вице-президента США Джей Ди Вэнса она назвала "сторонником теорий заговоров" и отметила, что свою позицию в отношении Трампа тот изменил из-за желания строить карьеру.

Что касается самого Трампа, то он, по оценкам руководительницы аппарата, является человеком с "личностью алкоголика" – и именно опыт жизни со злоупотребляющим алкоголем отцом подготовил ее к тому, чтобы ладить с нынешним боссом.

Уайлз также описала Илона Маска как "ярого потребителя кетамина", "странного типа". Его действия, по словам соратницы Трампа, были "нерациональными" и вызывали у нее "ужас".

Вопреки официальной позиции действующей администрации, руководитель аппарата Белого дома выступила в защиту USAID, заявив, что "каждый, кто обращает внимание на работу правительства, знает, что они выполняют очень хорошую работу".

Уайлз также заявила, что прочитала документы по делу Эпштейна и подтвердила, что имя Трампа в них фигурирует.

После публикации интервью Сьюзи Уайлз попыталась от него откреститься, заявив о том, что автор "проигнорировал важный контекст", не опубликовал "большую часть" сказанного и "перекрутил" ее слова. Текст она назвала "лицемерно сфабрикованной клеветнической статьей", направленной против нее лично, а также против "лучшего президента, сотрудников Белого дома и кабинета министров в истории".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на днях Трамп заявил, что стороны сейчас ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде. Западные СМИ также вышли с публикациями, что американский президент доволен результатами переговоров США с Украиной.

