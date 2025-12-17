США и Европа разработали два документа по поддержке Украины после возможного мирного соглашения – NYT

США и Европа разработали два документа по поддержке Украины после возможного мирного соглашения, определяющие гарантии безопасности. План содержит пункты о мерах по сдерживанию возможных будущих атак России, укрепление обороноспособности украинских войск, размещение европейских сил на территории Украины и расширение привлечения американских разведывательных возможностей.

Об этом сообщает The New York Times ссылаясь на информированные источники. Проект был наработан в течение двух дней переговоров в Берлине (Германия).

Гарантии мира с территориальной оговоркой

Документы по безопасности рассматриваются как ключевой элемент более широкой договоренности, призванной обеспечить прекращение огня и завершение войны. В то же время они должны склонить Украину к территориальным уступкам в рамках мирного соглашения и к отказу от формального членства в НАТО. Как отмечается в материале, несмотря на это, перспективы всеобъемлющего перемирия пока выглядят призрачными, в частности, из-за того, что Россия не участвует в этих переговорах.

Достижение договоренностей о прекращении боевых действий потребует существенных компромиссов или от президента Украины Владимира Зеленского, или от российского диктатора Владимира Путина. И если Зеленский выражает обеспокоенность американскими предложениями, прежде всего по территориальным вопросам, то Путин, в свою очередь, не демонстрирует никакой готовности к уступкам.

Накануне представители США, общаясь на условиях анонимности, отметили, что именно территориальный аспект остается главной преградой. В то же время они выразили уверенность, что, несмотря на публичную жесткую риторику кремлевского руководителя, он в конце концов может согласиться на размещение в Украине европейских сил, которые не будут действовать под эгидой НАТО.

Впервые за долгое время европейские чиновники сообщили о налаженном и конструктивном взаимодействии с американскими переговорщиками и президентом США Дональдом Трампом. В то же время отдельные лидеры в Европе сомневаются – активная дипломатия с США может потерять смысл, если ключевые разногласия между РФ и Украиной так и не будут устранены.

"Американские и европейские чиновники заявили, что документы безопасности были согласованы в течение более восьми часов интенсивных переговоров с господином Зеленским и другими помощниками по вопросам Украины в Берлине в воскресенье и понедельник. Участие приняли высокопоставленные чиновники и должностные лица по национальной безопасности примерно из десятка европейских стран, включая Францию, Германию, Италию и Великобританию", – говорится в статье.

Каким образом Запад планирует обезопасить Украину после войны

В одном из двух подготовленных документов очерчены базовые принципы, которые, по словам американских чиновников и европейских дипломатов, фактически предусматривают обязательства, подобные гарантиям статьи 5 НАТО, когда все участники берут на себя обязанность оказать помощь государству в случае нападения.

Второй документ, который в США называют "межвоенным операционным" или межвоенным, содержит детальные положения. В нем описаны механизмы взаимодействия американских и европейских сил с украинской армией с целью исключить новую попытку России захватить украинские территории в ближайшей перспективе.

"Ни один из документов не был обнародован. Люди, знакомые с ними, сказали, что рабочий документ содержит многочисленные конкретные директивы, направленные на то, чтобы успокоить Украину в различных сценариях возможного вторжения России. Один американский чиновник, который пообщался с журналистами на условиях анонимности, сказал, что документ "очень конкретный" относительно того, как сдерживать дальнейшие вторжения и наказать Россию, если они состоятся", – пишет издание.

Приоритетом определена подготовка плана доведения численности украинских Вооруженных сил до так называемого "мирного показателя" – 800 тысяч военных. Документ также содержит положения по формированию европейских сил поддержки, которые будут действовать на территории Украины и способствовать защите воздушного и морского пространства.

Как ранее сообщалось, ряд государств уже неофициально подтвердили готовность присоединиться к этой инициативе. Предполагается, что такие подразделения разместят в западных регионах Украины, на расстоянии от линии возможного прекращения огня, чтобы усилить сдерживание потенциальной российской агрессии. В то же время Трамп неоднократно заявлял, что США не планируют направлять свои войска в Украину.

Как Вашингтон планирует контролировать режим тишины

Зато по данным чиновников, операционный документ подробно описывает использование американских разведывательных возможностей для контроля за соблюдением режима прекращения огня и выявления действий России, направленных на возобновление наступления. США также будут участвовать в проверке выполнения обязательств Москвой и в предотвращении эскалации локальных инцидентов в масштабный конфликт.

Отдельный раздел посвящен механизмам выявления возможных операций "под чужим флагом", которые Россия могла бы использовать как повод для возобновления боевых действий. Европейские лидеры сообщили, что Соединенные Штаты должны возглавить международный механизм мониторинга и верификации режима прекращения огня, призванный обеспечить своевременное предупреждение о любых угрозах.

В то же время остается открытым вопрос, каким образом американские силы будут защищать европейские контингенты в случае нападения на них в Украине. Одним из ключевых предостережений президента Владимира Зеленского является риск того, что будущие гарантии безопасности не будут действовать, как это произошло с Будапештским меморандумом 1994 года.

"Американские и европейские чиновники заявили, что новые гарантии безопасности будут юридически обязательными, с учетом процедур каждой страны. Американские чиновники заявили, что господин Трамп согласился подать гарантии безопасности в Сенат, где обычно ратифицируются договоры, хотя они не уточнили, официально ли подадут гарантии как договор", – отмечается в материале.

Владимир Зеленский сообщил, что финальное согласование документов планируется на ближайшие дни. По его словам, после этого американская сторона должна передать их России и провести встречу с украинской переговорной командой, вероятно, уже в эти выходные.

Напомним, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский возобновил переговоры с посланцами президента США Дональда Трампа в Берлине, где обсудили разработку над тремя основными документами. Одним из 20 пунктов рамочного плана являются гарантии безопасности для Киева, а третий пункт посвящен восстановлению Украины.

Украинский президент подчеркнул, что главными для него являются справедливость документа и защита Украины от новых агрессий России. Он заявил, что диалог будет продолжаться в ближайшее время с различными международными партнерами.

Как сообщал OBOZ.UA, американские чиновники утверждают, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основании статьи 5 НАТО. Более того, эти гарантии одобрят в Конгрессе, и они будут иметь обязательную юридическую силу.

