Украина, у которой нет флота, топит треть флота РФ, которая считает себя великой морской державой
Топит все - начиная от флагмана и заканчивая подводными лодками.
Невероятно!
Помню, в начале войны мой знакомый из Саратова чуть ли не пальцем у виска крутил, когда я говорил ему, что рано или поздно мы достанем аэродром в Энгельсе.
И мы его достали.
Мы много чего достали.
Фактически без ракет, дронами, которые вначале делались буквально из говна и палок, но достали. На кураже.
Как говорят, голь на выдумки хитра. Операция "Паутина" мне свидетель.
Я не хвастаюсь и не впадаю в эйфорию. Не собираюсь рассказывать, как все хорошо. Не хорошо.
Но могло бы быть гораздо хуже. Буча, Ирпень, Бахмут не дадут соврать.
Скажу так: мы изменили лицо войны. И в воздухе, и на море, и на земле.
Новая тактика, новая стратегия, новая реальность.
Танчики уже не те. И эсминцы уже не те.
И нет больше второй армии мира. Сдулась, как надувная пушка.
Или как пробитый гонд*н, уж простите за грубость.
Но из песни слов не выбросишь.
Понтов было много, но из "Киева за три дня" вышел Сиверск за три года. Часов Яр стал поперек жадного горла, в 16 км от стертого в пыль Бахмута, а застрял намертво.
И так во всем.
Соберите ошметки от своей Варшавянки и сходите к Путину, расскажите, как снова взяли Купянск. Вояки ху*вы...