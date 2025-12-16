Топит все - начиная от флагмана и заканчивая подводными лодками.

Помню, в начале войны мой знакомый из Саратова чуть ли не пальцем у виска крутил, когда я говорил ему, что рано или поздно мы достанем аэродром в Энгельсе.

И мы его достали.

Мы много чего достали.

Фактически без ракет, дронами, которые вначале делались буквально из говна и палок, но достали. На кураже.

Как говорят, голь на выдумки хитра. Операция "Паутина" мне свидетель.

Я не хвастаюсь и не впадаю в эйфорию. Не собираюсь рассказывать, как все хорошо. Не хорошо.

Но могло бы быть гораздо хуже. Буча, Ирпень, Бахмут не дадут соврать.

Скажу так: мы изменили лицо войны. И в воздухе, и на море, и на земле.

Новая тактика, новая стратегия, новая реальность.

Танчики уже не те. И эсминцы уже не те.

И нет больше второй армии мира. Сдулась, как надувная пушка.

Или как пробитый гонд*н, уж простите за грубость.

Но из песни слов не выбросишь.

Понтов было много, но из "Киева за три дня" вышел Сиверск за три года. Часов Яр стал поперек жадного горла, в 16 км от стертого в пыль Бахмута, а застрял намертво.

И так во всем.

Соберите ошметки от своей Варшавянки и сходите к Путину, расскажите, как снова взяли Купянск. Вояки ху*вы...