'Это был страшный период'. 43-летняя актриса Елена Лавренюк рассказала об ужасной ошибке косметолога, которая изуродовала ее лицо

Украинская актриса и 43-летняя продюсер Елена Лавренюк рассказала о косметологической процедуре, последствия которой на длительное время разрушили ее внешность и поставили крест на актерской карьере. Из-за серьезных ожогов лица она почти два года не снималась в кино и сериалах и пережила тяжелый психологический кризис.

Об инциденте Лавренюк рассказала в интервью журналистке Алине Доротюк. Актриса подчеркнула, что всегда крайне осторожно относилась к вмешательствам во внешность, ведь для работы в кадре для нее принципиально важна натуральность, однако в то время повелась на предложение косметолога.

"Я актриса и мне важно все-таки не терять натуральность. Поэтому я к этому отношусь очень аккуратно и всегда косметолога об этом прошу. Я делаю биоревитализации, мезотерапии. Но не то, что меняет вид", – объяснила Лавренюк.

Она также подчеркнула, что принципиально не делает инъекций в губы или скулы, поскольку камера фиксирует малейшие детали. По словам актрисы, в кино, особенно в исторических проектах, любые неестественные изменения мгновенно становятся заметными зрителю.

Роковой стала процедура, на которую Лавренюк согласилась спонтанно. По ее словам, она пришла к своему косметологу, но во время ожидания в коридоре познакомилась с врачом, который работал в той же клинике и занимался лазерными процедурами.

"Это был страшный период в моей жизни. Я пришла к своему косметологу, и пока ждала ее в коридоре, ее муж подошел и говорит: "Такие веснушки! Это потом может перерасти в плохую историю. Давай лучше их сейчас уберем, чем потом у тебя это во что-то перерастет в другое". И я не знаю, что было в голове, но я пошла к нему на этот лазер, и он мне сделал страшные ожоги на лице. То есть он лазером точечно убирал веснушки, и на моем лице более 60 различных ожогов было", – вспомнила актриса.

Лавренюк призналась, что до сих пор не понимает, почему согласилась на процедуру. Результат оказался катастрофическим: первую неделю актриса надеялась, что кожа заживет, ведь лицо покрыли корочки, однако после их схождения она увидела реальные последствия.

"Эти корочки спали, и я вижу изуродованное лицо, в ранах, в выемках, как постакне, где светится дерма. Я прикрывалась большим слоем грима, чтобы могла выйти из дома. Начала консультироваться с врачами, и мне сказали, что это ожог и нужно время, чтобы он прошел. Мне не говорили сколько это времени. Я теперь понимаю, почему – чтобы не травмировать меня, потому что это заняло два года", – призналась Лавренюк.

В этот период Лавренюк фактически перестала выходить из дома, носила огромные шляпы, плотный театральный грим и постоянно пользовалась SPF. Солнце стало для нее настоящим страхом.

Из-за внешнего вида она вынуждена была попрощаться с актерской профессией. Именно тогда она сфокусировалась на ресторанном бизнесе, который стал психологической опорой. В то же время, по словам актрисы, депрессия и страхи не отпускали.

Отдельно Лавренюк вспомнила реакцию людей, которые видели ее без грима: "Я научилась так гримировать лицо, что не было заметно. Мне тогда говорили: "Ты такая красивая, ну что ты придумываешь?" А кто-то из близких знал, и когда я этот грим снимала, у них пропадала речь. Я видела в этих микросекундах, как человек себя собирает или понимает, что не может сказать, как это ужасно".

На вопрос журналистки, думала ли она подавать в суд на клинику, Лавренюк ответила, что такие мысли были, но реальных действий она не предпринимала.

"Да думала, но что бы оно мне дало? Если бы навсегда осталась с ожогами, тогда бы может и подала", – отметила она.

