'Безрассудные действия России': в ООН заявили, что атака на Польшу приближает весь регион к конфликту

Почти полсотни государств выступили с совместным заявлением относительно грубого нарушения международного права со стороны России. Инцидент с проникновением дронов в воздушное пространство Польши произошел в ночь на 10 сентября, и это событие заставило Варшаву впервые в истории официально потребовать созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщил собкор Укринформа из Нью-Йорка, заявление журналистам объявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий. Он сделал это в присутствии представителей стран, которые поддержали инициативу. По его словам, Россия осуществила 19 вторжений дронами на территорию Польши, и впервые с начала войны эти аппараты были превентивно обезврежены.

Босацкий подчеркнул, что речь идет не только о нарушении границ Польши, но и об опасности для всего НАТО и ЕС. Он отметил, что дроны представляли реальную угрозу для гражданского населения и безопасности авиации. Варшава объяснила, что речь идет о беспрецедентном случае, который требовал немедленной международной реакции.

Реакция Польши и партнеров

Польша заявила, что ее шаг – это акт превентивной дипломатии. В заявлении подчеркивается:"Безрассудные действия России являются не только нарушением международного права, но и опасной эскалацией, которая приближает весь регион к конфликту". Страны-подписанты призвали Москву остановить войну против Украины и отказаться от провокаций.

Также в документе отмечается, что эскалация не может стать путем к миру. Единственным выходом из ситуации международное сообщество считает соблюдение принципов суверенитета, территориальной целостности и мирного урегулирования споров.

Масштабная международная поддержка

К совместному заявлению присоединилось большинство европейских стран, среди них почти все члены ЕС и Украина. Свою солидарность выразили также Австралия, Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и США. Такая широкая география поддержки свидетельствует, что атака на польское пространство стала сигналом тревоги для союзников в разных частях мира.

Что предшествовало

Вечером во вторник, 9 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы из ряда локаций.

В ночь на 10 сентября в Польше зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства российскими БПЛА. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что польские военные применили оружие по обнаруженным целям.

Польша призвала применить четвертую статью НАТО, однако в НАТО заявили, что не считают инцидент нападением.

По данным некоторых СМИ, по меньшей мере пять БПЛА были направлены на логистический хаб в Жешуве. Еще два дрона залетели в небо Литвы, о чем публично не сообщалось.

