Москва отвергает предложение встречи лидеров Украины и России в Ватикане, – Зеленский

Украина открыта для проведения переговоров на высшем уровне с Российской Федерацией. В частности, в Ватикане. Но Москва отвергает предложение встречи.

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Об этом после разговора с Папой Римским Львом ХIV заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также отметил, что Киев будет и в дальнейшем наращивать глобальную солидарность, чтобы дипломатия все же могла сработать.

"Остается открытым и абсолютно возможным предложение встреч на уровне лидеров в Ватикане, чтобы остановить российскую агрессию и достичь стабильного, длительного и настоящего мира. Сейчас только Москва отвергает это предложение, как и все другие мирные инициативы", – добавил президент.

В конце мая стало известно о том, что для проведения следующего раунда переговоров с РФ рассматриваются несколько площадок, в частности Ватикан, Турция и Швейцария. Заинтересованность также выражают страны Африки, но Москва выступила против, предложив провести встречу в Беларуси.

Напомним, что 9 июля Папа Лев XIV принял на аудиенции в резиденции в Кастель-Гандольфо президента Украины Владимира Зеленского. Последний после встречи поблагодарил религиозного лидера за помощь – как духовную, так и практическую – в вопросе возвращения наших детей, похищенных Россией.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский в среду, 9 июля, прибыл с официальным визитом в Италию, где провел ряд переговоров. 10 июля глава украинского государства примет участие в двухдневной международной Конференции по восстановлению Украины, которая будет проходить в Риме. Также 10 июля запланирован очередной саммит "коалиции желающих".

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